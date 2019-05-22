ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

افتح قلبك الحلقة 17 .. كيف تتعاملين مع الرجل أبو عين زايغة

الأربعاء 22/مايو/2019 - 01:33 م
صدى البلد
رنا عصمت - أسماء عبد الحفيظ
أكدت ميساء هلال، خبيرة التنمية البشرية والإرشاد الأسري، أن هناك سرا خطيرا على كل سيدة متزوجة الاعتراف به وعدم مواجهة زوجها به.

وأضافت "هلال" في برنامج افتح قلبك على موقع "صدى البلد" الإخباري، ان السر الخطير هو ان جميع الرجال عيناها زائغة وتنظر للنساء ، وهناك أيضا سر على الزوجة معرفته هى أنها ليست أحلى واحدة فى الدنيا ، وإنما بأمكانها أن تصبح الأحلى فى نظر زوجها.

ونصحت ميساء هلال ، الزوجات بالتبسم دومًا في وجه الزوج، والتعامل الهادئ معه خاصة إذا كان عصبيًا، واختيار الوقت المناسب والحديث معه، والنظر لما ينال إعجابه، والعمل عليه، وأضافت العديد من النصائح للزوجة يمكنك مشاهدة الفيديو .

ترشيحاتنا

من يخسر في معركة جوجل وهواوي.. خبير: المستخدمون الحاليون لن يتأثروا.. فيديو

تراجع جديد في أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 22-5-2019

هآرتس تكشف عن الثمن الذي ستدفعه إسرائيل من أجل صفقة القرن

انضمام 5 لاعبين .. أول تعليق لـ تركي آل الشيخ على اكتساح بيراميدز لقائمة المنتخب

فيسبوك يتاجر ببيانات المستخدمين.. تسريب معلومات شخصية عن العملاء بـ 50 دولة

الإفتاء تنصح بـ 5 كلمات تعتقك من نار جهنم

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمون ساجدون.. يوميات المواطنين في الجامع الأزهر.. صور

الجرنال والمياه لمواجهة أشعة الشمس.. كيف تعامل المصريون مع الطقس والحرارة فوق الـ45.. صور

جردوه من ملابسه والـ كاميرات فضحته.. عاطل اختطف طفلة من الصف والأهالى لقنوه علقة موت.. صور