افتح قلبك الحلقة 17 .. كيف تتعاملين مع الرجل أبو عين زايغة

أكدت ميساء هلال، خبيرة التنمية البشرية والإرشاد الأسري، أن هناك سرا خطيرا على كل سيدة متزوجة الاعتراف به وعدم مواجهة زوجها به.



وأضافت "هلال" في برنامج افتح قلبك على موقع "صدى البلد" الإخباري، ان السر الخطير هو ان جميع الرجال عيناها زائغة وتنظر للنساء ، وهناك أيضا سر على الزوجة معرفته هى أنها ليست أحلى واحدة فى الدنيا ، وإنما بأمكانها أن تصبح الأحلى فى نظر زوجها.



ونصحت ميساء هلال ، الزوجات بالتبسم دومًا في وجه الزوج، والتعامل الهادئ معه خاصة إذا كان عصبيًا، واختيار الوقت المناسب والحديث معه، والنظر لما ينال إعجابه، والعمل عليه، وأضافت العديد من النصائح للزوجة يمكنك مشاهدة الفيديو .