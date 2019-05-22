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برلمان

رضوان يلتقى مايكل بوك مفوض شئون حوض النيل بوزارة الخارجية الألمانية

الأربعاء 22/مايو/2019 - 10:32 ص
النائب طارق رضوان،رئيس
النائب طارق رضوان،رئيس لجنة الشئون الافريقية
ماجدة بدوى
يلتقي النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية، صباح اليوم، الأربعاء، السفير مايكل بوك، المفوض الخاص لشئون حوض النيل بوزارة الخارجية الألمانية.

يتناول اللقاء رؤية مصر في كيفية تعظيم المصالح المشتركة ما بين دول حوض النيل سواء في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمار وقطاعات البنية التحتية والتنمية الزراعية والطاقة وغيرها.

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