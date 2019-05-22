تموين الشرقية: حملات تفتيشية مفاجئة على الصيدليات والمخابز البلدية

أكدت فايزة عبد الرحمن، مدير مديرية تموين الشرقية، أنه تم التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن واستمرار الحملات التموينية والتفتيشية المفاجئة على المحال التجارية المختلفة والمخابز البلدية والصيدليات وجميع المنشآت الغذائية للتأكد من صلاحية وسلامة المنتجات المعروضة للمواطنين وعدم التلاعب بأسعار السلع والالتزام بتطبيق الأسعار المقررة من قبل الدولة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.



وقالت "عبد الرحمن" إن قطاع تموين وسط الشرقية برئاسة يسرى كمال، رئيس القطاع، قام بالاشتراك مع إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بحملة تفتيشية مفاجئة على الصيدليات والمخابز البلدية بمراكز ومدن "القرين وأبوحماد والزقازيق"، أسفرت عن ضبط مخالفات متنوعة، وتم تحرير محاضر ضد المخالفين.



وتم تحرير محضر رقم "48 ج اد ط القرين" ضد "ا. م"، صاحب صيدلية بالقرين، لعرضة أدوية بشرية منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على أكثر من 40 صنفا دوائيا، كما تم تحرير محضر رقم "425 ج اد ط أبو حماد" ضد "ى. م"، صاحب مخبز بلدى، لتجميع 203 بطاقات تموين ذكية داخل المخبز بغرض الاستفادة من الدعم والاتجار به فى السوق السوداء، وتحرير محضر رقم "446 ج ا د ط أبو حماد" ضد "ع. س"، صاحب مخبز بلدى بأبو حماد، لتجميع 228 بطاقة تموين ذكية داخل المخبز وضربها على الماكينة واستخدامها فى صرف الخبز وأغراض أخرى، وتم التحفظ عليها.