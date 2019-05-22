ضيع مستقبل أبيه.. لاعب يتسبب في هبوط فريق يدربه والده بالدوري الفنزويلي.. فيديو

في واقعة غريبة من نوعها في عالم كرة القدم، تسبب لاعب في الدوري الفنزويلي في هبوط الفريق، الذي يدربه والده إلى دوري الدرجة الثانية، بتسجيله هدف في مرماه في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.





وسجل جيانلوكا مالدونادو، لاعب ديبورتيفو تاكيرا، هدفا في الدقيقة 92 من عمر المباراة، ليحرم فريق بويرتو كابيللو من فرصة البقاء في الدوري.





وبدلا من احتفال الابن بالهدف، دخل في نوبة بكاء، وغطى وجهه بقميصه، بسبب تسببه في خسارة الفريق الذي يدربه والده.



