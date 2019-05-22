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اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

الأربعاء 22/مايو/2019 - 10:30 ص
البورصة
البورصة
محمد صبيح
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال مستهل تعاملات اليوم، الأربعاء، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30"، المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة المصرية، بنسبة 0.25%، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" الذي يضم 70 شركة متوسطة مقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 0.11%.

وزاد مؤشر "إيجى إكس 100"، الذي يتضمن أسهم الشركات القيادية والمتوسطة المقيدة بالبورصة، بنسبة 0.14%.

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