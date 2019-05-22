السودان.. قوى التغيير تتمسك بشروطها مقابل التفاوض مع المجلس الانتقالي

أعلنت قوى الحرية والتغيير السودانية، أمس، الثلاثاء، أنها قدمت مقترحًا جديدا للتفاوض، يتمثل بمجلس سيادي بأغلبية مدنية ورئاسة عسكرية.



وأشارت إلى أن المجلس العسكري طلب مهلة 48 ساعة لدراسة المقترح والرد عليه، وذلك في الوقت الذي تعثرت فيه المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير، بعد أن اصطدمت بقضية المجلس السيادي ونسب التمثيل فيه ورئاسته.



في المقابل، رد تجمع المهنيين السودانيين في بيان الأربعاء على تلك الأنباء، مؤكدًا أنه متمسك بمطالبه، وأن ما وصف بـ"بث الإشاعات المغرضة هدفه إثارة البلبلة وشق وحدة الجماهير".



وأوضح أن كل ما أشيع من شائعات حول موقف تفاوضي، غير صحيح ويتنافى مع بنود إعلان الحرية والتغيير، حسبما ذكرت قناة "العربية".



وشهدت مناطق عدة في السودان، مساء الثلاثاء، وقفات احتجاجية شاركت فيها عدة قطاعات مهنية، بحسب ما أكد تجمع المهنيين السودانيين على حسابه الرسمي على تويتر.