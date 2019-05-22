قبل الانتقالات الصيفية.. توتنهام يتحرك نحو ضحية زيدان

يسعى فريق توتنهام الإنجليزي للتعاقد مع داني سايبوس، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية" أن إدارة توتنهام تسعى للحصول على خدمات سايبوس خلال الميركاتو الصيفي المقبل، من أجل تدعيم خط وسط الفريق.



وكانت تقارير أشارت خلال الأسابيع الماضية، إلى اقتراب سايبوس من الرحيل عن ريال مدريد، بعد خروجه من خطط المدرب زين الدين زيدان للموسم المقبل.



وشارك داني سايبوس مع ريال مدريد في 13 مباراة في الدوري الإسباني هذا الموسم سجل خلالهما 3 أهداف.

