بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع رحلتين من مطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولي اليوم، الأربعاء، تأخر إقلاع رحلتين دولتين أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لهما بجدول التشغيل بسبب كثافة التشغيل.



وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلة شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة تأخرت ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة، كما تأخرت رحلة الخطوط السعودية 386 المتجهة إلى جدة ساعة ونصف لكثافة التشغيل التي تشهدها الشركة في نقل المعتمرين إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة.



وأكدت المصادر أن حركة إقلاع وهبوط الطائرات تسير بصورة طبيعية دون أي تأخيرات أو مؤثرات خارجية وفقا لجداول التشغيل.

