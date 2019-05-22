تنقل مباريات أمم أفريقيا مجانا.. تعرف على موعد انطلاق قناة تايم سبورت

نشر تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم الأربعاء، برومو و تردد قناة تايم سبورت “Time Sport”، والتي ستنقل كأس الأمم الإفريقية في مصر من خلال البث الأرضي على التردد UHF، أو من خلال قمر نايل سات على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.



وظهر في البرومو عدد كبير من نجوم التقديم والتحليل والتعليق الرياضي في مصر، بينهم حسن المستكاوي وطه اسماعيل وأيمن يونس وحازم إمام ومحمد أبو العلا وعماد متعب، وسيف زاهر وشيما صابر وأيمن الكاشف وآخرين.



ومن المقرر أن تنطلق القناة رسميًا يوم السبت 25 مايو الجاري على قمر نايل سات عبر تردد 11449 – استقطاب أفقي – معدل ترميز 27500، كما تظهر القناة عبر حيز التردد الأرضي UHF 32.





https://www.facebook.com/tamer.mursi.79/videos/vb.100007906443994/2303182766621916/?type=2&video_source=user_video_tab

