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تعليم

رئيس قطاع المعاهد يتفقد مركز تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

الأربعاء 22/مايو/2019 - 12:05 م
صدى البلد
ننمحمد شحتة
تفقد الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، مركز تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية لمنطقة القاهرة الأزهرية، وذلك بمجمع معاهد مدينة نصر.

وتأتي تلك الزيارة؛ لمتابعة أعمال تصحيح أوراق إجابات الطلاب، والتي بدأت صباح اليوم، الأربعاء، بجميع المناطق الأزهرية، تمهيدًا لرصدها بلجان النظام والمراقبة بالمناطق.

وخلال زيارته، طالب رئيس قطاع المعاهد، القائمين على عمليتي التصحيح والمراجعة بضرورة تحري الدقة، والتأني في أعمالهم مع التزام المهنية في تقدير الدرجات، وإعطاء كل طالب حقه، ووضع مصلحة الطلاب نصب أعينهم.

وأكد خليل أن تقدير الدرجات أمانة واجبة الأداء، والمتهاون في أدائها خائن للأمانة، وأن مؤديها لهم عند الله أجر كبير.

جدير بالذكر أن رئيس قطاع المعاهد قد أعلن في وقت سابق، عن تجهيز مقرات مناسبة للتصحيح بجميع مناطق الجمهورية، تضم وسائل الاتصال الحديثة والتجهيزات المختلفة؛ لتتناسب ومكانة المعلمين العلمية، إضافة إلى توفير المناخ المناسب للمصححين؛ حتى يؤدوا أعمالهم بمنتهى الدقة.

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