البنك الدولي يمنح مالاوي 95 مليون دولار للمشروع الوطنى للتجارة الزراعية

أعلن البنك الدولي عن عزمه منح مالاوي، 95 مليون دولار - ما يعادل 70 بليون كواشا - لتمويل عدد من المشروعات في إطار دعمه للمشروع الوطني للتجارة الزراعية.





وقال منسق المشروع تيد نانخوموا ـ في تصريحات بثها تليفزيون مالاوي ـ إن المشروع يهدف إلى تحويل مسار الإنتاج الزراعي من وضعه المتواضع الذي هو عليه الآن إلى قطاع الأعمال التجارية الأمر الذي من شأنه ضمان النهوض به ومن ثم تشجيع المزارعين على التنوع والاجتهاد لمواكبة هذا الوضع الجديد.





وأضاف نانخوموا أنه من المرجح أن يخلق المشروع قطاعًا زراعيًا جديدا بتمتع بجودة عالية بعد ما ألم به من تدهور ملحوظ نظرًا لتأثير التغيرات المناخية، ومن المتوقع أن يحقق المشروع التحول المنشود من خلال تقديم الدعم اللازم لصغار المزارعين ودمجهم في البرنامج الجديد ومن ثم تعزيز روح التنافس للحصول في نهاية المطاف على إنتاج أفضل من حيث الكم والجودة، كما سيوفر المشروع أيضًا صندوق ضمان ائتمان جزئي والذي يعد بمثابة حافزا للبنوك التجارية لتوفير تمويل زراعي بأسعار تنافسية تستهدف صغار المزارعين الذين ينظر إليهم عادة على أنهم فئة محفوفة بالمخاطر.





بدوره، أكد أليكس نامونا، مدير خدمات التخطيط الزراعي لدى وزارة الزراعة في مالاوي، أن المشروع يتوافق مع السياسة الزراعية الوطنية التي تمثل خارطة الطريق للقطاع الزراعي هناك.





وشدد نامونا في معرض تصريحات نقلها التليفزيون الوطني على ضرورة تدريب المزارعين وربطهم بالأسواق من أجل الحصول على إنتاج وفير عالي الجودة ومتنوع، الأمر الذي يسهم في نهاية المطاف إلى النهوض بقطاع التسويق التجاري.