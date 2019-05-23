ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

البنك الدولي يمنح مالاوي 95 مليون دولار للمشروع الوطنى للتجارة الزراعية

الخميس 23/مايو/2019 - 10:53 ص
البنك الدولي
البنك الدولي
أ ش أ
أعلن البنك الدولي عن عزمه منح مالاوي، 95 مليون دولار - ما يعادل 70 بليون كواشا - لتمويل عدد من المشروعات في إطار دعمه للمشروع الوطني للتجارة الزراعية.

وقال منسق المشروع تيد نانخوموا ـ في تصريحات بثها تليفزيون مالاوي ـ إن المشروع يهدف إلى تحويل مسار الإنتاج الزراعي من وضعه المتواضع الذي هو عليه الآن إلى قطاع الأعمال التجارية الأمر الذي من شأنه ضمان النهوض به ومن ثم تشجيع المزارعين على التنوع والاجتهاد لمواكبة هذا الوضع الجديد.

وأضاف نانخوموا أنه من المرجح أن يخلق المشروع قطاعًا زراعيًا جديدا بتمتع بجودة عالية بعد ما ألم به من تدهور ملحوظ نظرًا لتأثير التغيرات المناخية، ومن المتوقع أن يحقق المشروع التحول المنشود من خلال تقديم الدعم اللازم لصغار المزارعين ودمجهم في البرنامج الجديد ومن ثم تعزيز روح التنافس للحصول في نهاية المطاف على إنتاج أفضل من حيث الكم والجودة، كما سيوفر المشروع أيضًا صندوق ضمان ائتمان جزئي والذي يعد بمثابة حافزا للبنوك التجارية لتوفير تمويل زراعي بأسعار تنافسية تستهدف صغار المزارعين الذين ينظر إليهم عادة على أنهم فئة محفوفة بالمخاطر.

بدوره، أكد أليكس نامونا، مدير خدمات التخطيط الزراعي لدى وزارة الزراعة في مالاوي، أن المشروع يتوافق مع السياسة الزراعية الوطنية التي تمثل خارطة الطريق للقطاع الزراعي هناك.

وشدد نامونا في معرض تصريحات نقلها التليفزيون الوطني على ضرورة تدريب المزارعين وربطهم بالأسواق من أجل الحصول على إنتاج وفير عالي الجودة ومتنوع، الأمر الذي يسهم في نهاية المطاف إلى النهوض بقطاع التسويق التجاري.

موضوعات متعلقة

وزارة الزراعة تنظم معرضا لمستلزمات الإنتاج الزراعي بإدفو.. صور

حنورة يدعو الشركات الأسترالية للاستثمار بمشروع الـ 1.5 مليون فدان

الزراعة تزف بشرى سارة للفلاحين.. تجربة جديدة لدعم صغار المزارعين والمنتجين.. ونواب: لابد من شراء المنتج من السوق مباشرة وإلغاء الوسيط.. والتعاقد بسعر محدد للمحصول يزيد من إنتاجيته

ترشيحاتنا

شاهد صور زوجها السابق.. رضوى الشربيني طلبت الطلاق بسبب أغنية وابنتها أثارت الجدل مؤخرا

حث عليها الرسول.. تعرف على ثواب قراءة مائة آية في صلاة قيام الليل

موجز البلد.. الإفتاء تستطلع هلال شوال الإثنين 3 يونيو.. ومخرج ولد الغلابة يثير حيرة متابعيه.. وتفاصيل مشاهدة أمم إفريقيا عبر تايم سبورت

بالدليل .. الإفتاء: تأخير صلاة الظهر بسبب الحر الشديد .. جائز شرعًا

الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. وتوجه نصائح مهمة للمواطنين.. وتعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

الأرصاد تنفي شائعة فيسبوك.. وتكشف موعد انتهاء الموجة الحارة ..فيديو

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد بـ الخرائط.. حالة الطريق الدائري المرورية على جميع الأنحاء

عاش هنا يوثق كواليس إشهار لويس جريس إسلامه من أجل سناء جميل بعد نطقها الشهادتين

بإطلالات لافتة.. زوجة تامر حسني تبهر متابعيها في رمضان