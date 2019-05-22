صعب وفي مستوى الطالب المتوسط.. تباين آراء طلاب أولى ثانوي بشأن الجغرافيا

أدى المئات من طلاب الصف الأول الثانوي بمدرسة جمال عبد الناصر، امتحان مادة الجغرافيا اليوم، وأعرب عدد منهم عن استيائهم من صعوبة وتعقيد الامتحان، فيما أكد آخرون أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط.



وأكد مجدي عبدالرحمن أن أسئلة الامتحان كانت غير مباشرة ويصعب الإجابة عليها، لذا كان لابد من أن توضح بشكل أفضل، مشيرا إلى أن السيستم لم يتعطل اليوم لذا كان هناك متسع من الوقت للاجابة.



وأضاف سهيل أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، وتم أداء الامتحان بالكامل إلكترونيا.



وأوضحت ضحى عبد الله، أن الامتحان كان سهلا على الجميع إلا أنه به قليل من الاسئلة الصعبة، وغير الواضحة.



جدير بالذكر أن امتحانات أولى ثانوي بدأت الأحد 19 مايو، وتستمر حتى الخميس 30 مايو 2019، وفقا للجدول ‏الرسمي المعتمد.



وتنعقد امتحانات أولى ثانوي بشكل إلكتروني داخل 1700 مدرسة حكومية تم تجهيزها بالبنية التحتية التقنية اللازمة لأداء الامتحان بأمان على التابلت بدون الاعتماد على الشريحة أو الإنترنت، بينما يوجد 500 مدرسة ثانوية على مستوى الجمهورية لا تزال تعاني من مشكلات فنية، وبالتالي تقرر أن يتم عقد امتحانات أولى ثانوي فيها بشكل ورقي وليس إلكتروني هذا العام لحين اكتمال تجهيزها.