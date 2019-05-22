قبل الامتحان.. نصائح مهمة تساعدك على المذاكرة والتحصيل.. فيديو

عرضت فضائية "الآن"، اليوم الأربعاء، تقريرا يتضمن مجموعة من النصائح التي تساعد الفرد على المذاكرة وتحقيق نتائج أفضل بالامتحانات.



وقال التقرير إنه من المهم تناول وجبة الإفطار والأطعمة المغذية، حيث يحتاج الجسم إلى طاقة لتأدية وظائفه بشكل مناسب، إلى جانب بدء المذاكرة مبكرا قبل موعد الامتحان بعدة أيام، لأنه يساعد الطالب على الشعور بالهدوء أكثر.



وأكد التقرير ضرورة تقسيم المنهج ومعرفة المنهج الذي يحتاج إلى مراجعة، كما يفضل وضع جدول زمني لتسهيل المهمة وإزالة عقبة التوتر.

