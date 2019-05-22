ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فيديو جراف

فيديوجراف| نصائح الدفاع المدني لتجنب حرارة الطقس

الأربعاء 22/مايو/2019 - 04:44 م
صدى البلد
منار شعبان
حذرت المديرية العامة للدفاع المدني بالسعودية المواطنين من ارتفاع درجة الحرارة خلال الأيام القادمة بين 47 و50 درجة مئوية وظهور سحب ركامية تسبب كتمة في الجو على معظم الأنحاء .

وتتعرض مصر وباقى الدول العربية لموجة حر شديد خلال هذه الأيام.

أصدرت بعض التحذيرات والتنبيهات تجنبا لحرارة الطقس وحدوث كوارث والتي نستعرضها من خلال الفيديو جراف التالي.

ترشيحاتنا

تنقل مباريات أمم أفريقيا مجانا.. تعرف على موعد انطلاق قناة تايم سبورت

تعليق جديد من الحكومة الصينية على أزمة هواوي

بسبب ارتفاع الحرارة.. تأجيل امتحان اولى ثانوي غدا لأول يونيو

طقوس أدت لنكبة.. زفاف يتحول لحفل تحرش واغتصاب جماعي بالصين.. فيديو

دهسها لودر.. عروس شبرا الخيمة تودع أهلها بابتسامة.. والأهالي: بميت راجل

أزمة تهدد وصول الكهرباء لـ دول أفريقية بحلول 2030 ..فيديو

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رومانسية مفرطة بين ويل سميث وزوجته في العرض الخاص لـ علاء الدين.. صور

أول ظهور لـ كيم كارداشيان بعد استقبال طفلها الرابع.. صور

فريق Once Upon a Time in Hollywood في جلسة تصوير بمهرجان كان