فيديوجراف| نصائح الدفاع المدني لتجنب حرارة الطقس

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني بالسعودية المواطنين من ارتفاع درجة الحرارة خلال الأيام القادمة بين 47 و50 درجة مئوية وظهور سحب ركامية تسبب كتمة في الجو على معظم الأنحاء .
وتتعرض مصر وباقى الدول العربية لموجة حر شديد خلال هذه الأيام.
أصدرت بعض التحذيرات والتنبيهات تجنبا لحرارة الطقس وحدوث كوارث والتي نستعرضها من خلال الفيديو جراف التالي.
وتتعرض مصر وباقى الدول العربية لموجة حر شديد خلال هذه الأيام.
أصدرت بعض التحذيرات والتنبيهات تجنبا لحرارة الطقس وحدوث كوارث والتي نستعرضها من خلال الفيديو جراف التالي.