مصرع شخص وإصابة آخر في اشتباكات مسلحة بين عائلتين بفرشوط

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بطلقات نارية في اشتباكات مسلحة بين عائلتين بمركز فرشوط.



وتلقى اللواء مجدى القاضي- مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة فرشوط، بمصرع محمود رجب همام، 30 عامًا، وإصابة جلال حسن همام، 50 عامًا، في اشتباكات مسلحة بين عائلتين بقرية نجع القاضي، بسبب خلافات بينهما.



وانتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد جمال سالمان، مأمور مركز شرطة فرشوط، لضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة.