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حوادث

تأجيل نظر طلب رد هيئة المحكمة في قضية التلاعب بالبورصة لـ 19 يونيو

الأربعاء 22/مايو/2019 - 12:21 م
جمال وعلاء مبارك
جمال وعلاء مبارك
محمد عبدالله
أجلت الدائرة محكمة استئناف القاهرة، الأربعاء، نظر طلب رد هيئة محكمة قضية "التلاعب بالبورصة" المتهم فيها جمال وعلاء مبارك وآخرون، لجلسة 19 يونيو للاطلاع على المستندات.

كانت النيابة العامة طلبت امتناع المحكمة عن نظر الدعوى، بسبب أن المحكمة أصدرت قرارًا سابقًا لأحد المتهمين بالقضية، وهو "أحمد محمد نعيم" في قضية منعه من التصرف بأمواله، كما طلب المحامي بالحق المدني برد هيئة المحكمة لنفس السبب.

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