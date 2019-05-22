مدير تعليم الإسماعيلية يتفقد سير امتحان الإنجليزية بلجنة الزخرفية الثانوية بنات

تفقد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، اليوم الأربعاء، لجنة مدرسة الزخرفية الثانوية بنات التابعة لإدارة شمال الإسماعيلية يرافقه عادل عبد التواب عثمان وكيل المديرية ومحمد مهنى مدير عام التعليم الفني، حيث اطمأن على سير أعمال الامتحانات بدون أي معوقات.



وأبدى طالبات المدرسة رضاهم عن امتحان اللغة الإنجليزية، مؤكدات أنه جاء في مستوى الطلاب المتوسط.



وشدد "قبيصي" على الالتزام بالقرارات والتحذيرات التي أصدرتها الوزارة والتي من شأنها التصدي لحالات الغش بشكل حاسم لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب والحالات التي يتم فيها إلغاء الامتحان خاصة عدم اصطحاب المحمول داخل اللجان وضرورة تحقق مراقبين اللجان من هوية الطلاب أثناء كل امتحان.



جدير بالذكر أن امتحانات دبلوم التعليم الفني (تجاري، وفندقي، وزراعي، وصناعي) الدور الأول للعام الدراسي 2018-2019 بدأت السبت 18 مايو 2019 وتستمر حتى الخميس 30 مايو 2019 ولمدة أسبوعين علمًا بأن الاختبارات العملية كانت قد انطلقت السبت 11 مايو 2019.



ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية (تجاري، وزراعي، وصناعي) هذا العام على مستوى محافظة الإسماعيلية 11314 طالبا وطالبة (2934 طالب وطالبة تعليم تجاري، و2742 طالبا وطالبة تعليم زراعي و5638 طالبا وطالبة تعليم صناعي).



ويبلغ إجمالي أعداد المواد الامتحانية (تجاري - زراعي - صناعي) نظام السنوات الثلاث والخمس 2025 مادة مقسمة كالتالي (التعليم التجاري 115 مادة والتعليم الفندقي 248 مادة والتعليم الزراعي 1474 مادة والتعليم الصناعي 1474 مادة ).