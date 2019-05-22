لتمويل المشروعات الجديدة.. الحكومة تتجه لـ سندات البنية التحتية

تحتاج الحكومات والشركات إلى اقتراض الأموال للمشاريع أو التوسعات، أو لسد عجز الموازنة العامة بها، وتطلق وزارة المالية، السندات وأذون الخزانة من أجل ذلك، ومن بين تلك السندات سندات البنية التحتية، وهي قروض يتم استثمارها في مشاريع البنية التحتية الممولة من الحكومة داخل البلد، ويتم إصدارها عالميا من قبل الحكومات أو شركات البنية التحتية المعتمدة من الحكومة أو الشركات المالية غير المصرفية.





وتعد سندات البنية التحتية شكل من أشكال تمويل المشاريع، ووفقا لتعريف البنك الدولي، فإن سندات البنية التحتية هي سندات تصدر بغرض تمويل مشروعات البنية التحتية ذات المصلحة العامة، وعادة ما تخضع لعقود شراكة بين القطاعين العام والخاص وعادة ما تشتمل على ضمانات عامة، ويمكن إصدار تلك السندات من قبل القطاع الخاص أو الحكومات.





ما هو السند؟





عبارة عن صك يثبت أن مالك السند قد قام بإقراض الجهة مصدرة السند مبلغًا معينًا من المال، مقابل الحصول على دخل ثابت، حيث تتعهد الجهة التى أصدرت السند بأن يدفع لحامل السند فائدة يسمى كوبون محدد مسبقًا طوال مدة السند وأن يرد القيمة الاسمية للسند الأصل عند حلول أجلها أو حين تصبح مستحقة.





ويوجد فرق جوهري بين الاستثمار في السند والسهم؛ حيث إن الاستثمار في السهم يعني أن إشتريت نصيب في ملكية الشركة أي أنك تتحمل أي من الخسائر أو المكاسب التي تحققها الشركة خلال السنة المالية، بينما الاستثمار في السندات يعني أنك قمت بإقتراض الجهة المصدرة للسند بمعدل فائدة متفق عليه، ولا تتحمل أي من الخسائر أو المكاسب التي تحققها الجهة المصدرة إلا في حالة تعثرها في سداد أصل القرض أو الفوائد.





أنواع السندات





من حيث الجهة المصدرة: يوجد نوعان من السندات





1- سندات حكومية





هي السندات التي يتم إصدارها من جهات حكومية وبمدة استحقاق تتراوح بسن سنتين إلى عشر سنوات.





2- سندات شركات





سندات تقوم الشركات بإصدارها، ويرتفع معدل مخاطرة سندات الشركات عن سندات الحكومية لأنها لا تتمتع بحماية الحكومة. وتتوقف قدرة الشركات على إعادة سداد أموال حملة السندات على أنشطة الشركة المصدرة للسند ووضعها المالي.





من حيث فترة الإستحقاق: يوجد 3 أنواع من السندات

1- سندات قصيرة الأجل، يقصد بها فترة استحقاق قيمة السند أقل من 3 سنوات

2- سندات متوسطة الأجل، يقصد بها فترة استحقاق قيمة السند من 3 إلى 10 سنوات

3- سندات طويلة الأجل، يقصد بها فترة استحقاق قيمة السند أكثر من 10 سنوات





من حيث العائد: يوجد 3 أنواع من السندات

1- سندات ذات عائد ثابت، هي سندات يدفع عليها مبلغ سنوي ثابت إلى حاملها، كما أنها تتسم بعدم وجود فترة معينة لاستحقاقها إلا إذا قام مُصدرها بشرائه مجددًا.





2- سندات ذات عائد متغير، هي سندات ذات عائد يتغير كل فترة زمنية، يحدد لها سعر فائدة مبدئي لمدة 6 شهور، ثم يتم تعديلها على حسب معدلات الفائدة الموجودة في السوق، كما أن لها فترة زمنية محددة.



