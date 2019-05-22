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محافظات

صوامع وشون المنيا تستقبل 248 ألف طن قمح

الأربعاء 22/مايو/2019 - 01:52 م
صدى البلد
أيمن رياض
قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2019 حتى اليوم، الأربعاء 22 مايو، بلغت 248 ألفا و351 طنا و70 كيلو قمح بنطاق دائرة المحافظة، حيث أكد انتظام عملية توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكومية والمخصصة بنطاق دائرة المحافظة.

وأضاف المحافظ، أن اللجنة العليا للقمح والمشكلة من جميع الجهات المعنية تعمل وفق جدول زمني محدد، لتيسير عملية الاستلام أمام المزارعين، حيث تم فتح طاقات استيعابية جديدة لتخزين القمح في كل المراكز بسهولة ويسر، وكذلك فتح جميع المواقع التسويقية " شون ترابية أو أسمنتية" كنقاط تجميع تسلم القمح، وذلك بهدف تذليل جميع العقبات أمام الفلاحين لتوريد المحصول وتيسيرا عليهم من خلال فتح منافذ إضافية، مؤكدًا أن لجان استلام القمح متواجدون في كل نقاط الاستلام دون إجازات من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساءً برئاسة مفتش التموين في كل لجنة.

من جانبه، قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم توريد 121712 طنا و92 كيلو بالبنك الزراعي، و39724 طنا و282 كيلو بقطاع المطاحن، و83961 طنا و451 كيلو بالقابضة للصوامع، و2953 طنا و245 كيلو بمصر العليا.

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