فكرة لا تموت.. الحنين للماضي الراعي الرسمي لدراما وإعلانات رمضان 2019| نوستالجيا

من فات قديمه تاه.. أو في مقولة أخرى الحنين إلى الماضي، تلك الفكرة المسماة "النوستالجيا"، أي الحنين لكل ما هو قديم والبحث في خانات الذكريات، ربما لأن كل ما هو قديم جميل، أو كما يقال Old is gold، فكلما تقدم العمر، كلما زاد الشوق إلى سنوات العمر المنقضية، وتفاصيلها التي لم تعد تتكرر، سواء أماكن، أشخاص، مواقف، ومشاعر.



النوستالجيا.. شعار رمضان 2019، حيث اختار النجوم والكثير من الشركات تلك الفكرة لتصبح طريقتهم في التواجد خلال رمضان هذا العام، فمنذ بداية أول أيامه، وكل يوم نعود بالزمن إلى الخلف مع مشاهد تقع أعيننا عليها في التليفزيون، سواء في الإعلانات أو المسلسلات الرمضانية.



"بنحن ياما ونفتكر كل اللي فات.. والذكريات تفضل تاخدنا لذكريات".. قرر النجم عمرو دياب أن يستعيد شريط حياته في إعلانه الجديد لصالح إحدى شركات الاتصالات، يتذكر نشأته ورفاق العمر، وأصدقاء مسيرته الفنية الناجحة على مدار سنوات طويلة، يترك كل ما وصل إليه ويعود إلى دائرته الصغيرة يتذكر لحظات العمر التي لا تعود، فكان ذلك أول إعلان يقدم فكرة النوستالجيا في حياة الهضبة.



"على بالي جيت قولت أما أسأل.. ازيك انت واحشني كتير".. مشاعر طيبة يحملها النجم تامر حسني في كلمات بسيطة لصديقه الممثل مصطفى هريدي الذي شاركه في فيلم "عمر وسلمى 1" منذ ما يقرب من 10 سنوات، وذلك في مشهد خطف قلوب الكثير في إعلانه لصالح إحدى شركات الاتصالات.



بصوت النجم مدحت صالح الذي يعيدك حتمًا للتسعينيات، وبالاستعانة بمجموعة كبيرة من النجوم العمالقة، رفعت إحدى شركات المياه الغازية شعار النوستالجيا، ليجسدوا في دقيقتين ذكريات من زمن فات، بدءًا من القناة الأولى والثانية، وطريقة تصوير المسلسلات قديمًا، والموسيقى والأزياء، ليأخذ المشاهد في جولة سريعة تذكره بالماضي على طريقته الخاصة.



لم يتوقف الأمر عند الإعلانات فقط، بل ناقشت عدة مسلسلات هذا العام فكرة النوستالجيا، لتبدأ بعض أحداثها في حقبة زمنية مختلفة عن التي نعيش بها، وكان من أبرز هذه المسلسلات مسلسل "حدوتة مُرة" الذي بدأت أحداثه في تسعينيات القرن الماضي وصولًا إلى 2013، كذلك مسلسل "دفعة القاهرة" الذي تدور أحداثه في عام 1956، وأيضًا مسلسل "زلزال" الذي اختار حقبة التسعينات في بدايته، فيبدو أن الحاضر لا يروق للكثير، فكانت النوستالجيا والعودة للماضي هي المخرج الوحيد للعب على مشاعر المشاهد من أجل ضمان نجاح المسلسل.