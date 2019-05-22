محافظ أسيوط: سرادقات للكشف عن فيروس سي أمام المساجد خلال شهر رمضان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، إن مديرية الصحة بالتنسيق مع الإدارات الصحية بجميع مراكز ومدن المحافظة أقامت سرادقات للكشف عن فيروس "سي" للمواطنين أمام المساجد عقب صلاة القيام طوال شهر رمضان، وذلك في إطار استكمال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية "100 مليون صحة"، لافتا إلى اهتمام الدولة بمبادرة الكشف عن فيروس سي ووصول الخدمة لجميع المواطنين بمحافظات وقرى الجمهورية، مشيرا إلى نجاح المبادرة في مرحلتيها الأولى والثانية بمحافظة أسيوط.



وأكد محافظ أسيوط أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة لتذليل جميع المعوقات التي قد توجه عمل تلك السرادقات خلال الشهر الكريم لإداء دورها وفحص المواطنين بكافة مراكز وأحياء المحافظة، مشيرا إلى أهمية إقامة تلك السرادقات لاستكمال نجاح مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "100 مليون صحة" للكشف عن فيروس "سي".



وأوضح محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أنه في إطار استكمال مبادرة رئيس الجمهورية :100 مليون صحة: للكشف عن فيروس "سي"، أقامت المديرية بالتنسيق مع الإدارت الصحية بالمراكز سرادقات للكشف عن الفيروس أمام المساجد طوال شهر رمضان، مشيرا إلى توافر الخدمة بتلك السرادقات عقب صلاة القيام.