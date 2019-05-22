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أخبار البلد

الجرنال والمياه لمواجهة أشعة الشمس.. كيف تعامل المصريون مع الطقس والحرارة فوق الـ45.. صور

الأربعاء 22/مايو/2019 - 01:35 م
صدى البلد
على محمد على - عدسة : عمرو سيد
لم تمنع حرارة الجو خروج المواطنين لعملهم والتعرض لأشعة الشمس الحارقة التى تخطت الـ 45 درجة، وبين الصيام وحرارة الطقس المرتفعة حاول المواطنون التأقلم، فمنهم من وضع جرنالا على رأسه لحمايته من أشعة الشمس، وآخر أمسك بزجاجة مياه وسكبها على وجهه، وآخرون وقفوا أسفل الأشجار لالتقاط أنفاسهم المتسارعة من حرارة الشمس، بينما اختفت الشمسيات من الطرق وحلت مكانها "الطاقية " للحماية من الشمس.

ورصدت عدسة "صدى البلد" مجموعة من الصور لسكان القاهرة الكبرى ومدى معاناتهم مع مشقة الحرارة والصيام.

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية على صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، عدة نصائح مهمة للمواطنين، وذلك لتوقع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بدء من اليوم، الأربعاء وحتى يوم الجمعة، وهذا الارتفاع لم يحدث منذ بداية الموسم.

وأعلنت الهيئة، عن بيان بتوقعات بدرجات الحرارة العظمي على القاهرة في الأيام المقبلة
الأربعاء 41
الخميس 43
الجمعة 45

ومن النصائح التي قدمتها الأرصاد الجوية المصرية:
1- عدم التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة لأنها قد تسبب ضربة شمس.
2- شرب الكثير من السوائل الباردة وقت السحور والفطور.
3- ينصح أيضا عدم الخروج من البيت يوم الجمعة لغير الضرورة.
الجرنال والمياه لمواجهة أشعة الشمس.. كيف تعامل المصريون مع الطقس والحرارة فوق الـ45.. صور
الجرنال والمياه لمواجهة أشعة الشمس.. كيف تعامل المصريون مع الطقس والحرارة فوق الـ45.. صور
الجرنال والمياه لمواجهة أشعة الشمس.. كيف تعامل المصريون مع الطقس والحرارة فوق الـ45.. صور
الجرنال والمياه لمواجهة أشعة الشمس.. كيف تعامل المصريون مع الطقس والحرارة فوق الـ45.. صور
الجرنال والمياه لمواجهة أشعة الشمس.. كيف تعامل المصريون مع الطقس والحرارة فوق الـ45.. صور
الجرنال والمياه لمواجهة أشعة الشمس.. كيف تعامل المصريون مع الطقس والحرارة فوق الـ45.. صور
الجرنال والمياه لمواجهة أشعة الشمس.. كيف تعامل المصريون مع الطقس والحرارة فوق الـ45.. صور
الجرنال والمياه لمواجهة أشعة الشمس.. كيف تعامل المصريون مع الطقس والحرارة فوق الـ45.. صور
الجرنال والمياه لمواجهة أشعة الشمس.. كيف تعامل المصريون مع الطقس والحرارة فوق الـ45.. صور
الجرنال والمياه لمواجهة أشعة الشمس.. كيف تعامل المصريون مع الطقس والحرارة فوق الـ45.. صور
الجرنال والمياه لمواجهة أشعة الشمس.. كيف تعامل المصريون مع الطقس والحرارة فوق الـ45.. صور

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