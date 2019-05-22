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أخبار البلد

الحكومة تعلن تخصيص 300 مليون جنيه للقرى الأكثر فقرًا وصندوق دعم التعليم

الأربعاء 22/مايو/2019 - 04:59 م
صدى البلد
محمود مطاوع
أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، عن تخصيص الوزارة 300 مليون جنيه للقرى الأكثر فقرًا، وصندوق دعم التعليم، مقسمين إلى 200 مليون جنيه لدعم مبادرة حياة كريمة التى يتم تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، بحيث توجه للقرى الأكثر فقرًا والأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، هذا بالإضافة إلى 100 مليون جنيه لدعم صندوق دعم التعليم.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأكد وزير الأوقاف على أن تخصيص تلك المبالغ إنما يأتى فى إطار الدور الاجتماعى للوزارة، وجهودها فى خدمة المجتمع، واتساقًا مع ما تقتضيه شروط الواقفين فى مجال البر العام وخدمة المجتمع.

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