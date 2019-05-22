الداخلية توجه ضربات استباقية تحقق الأمان للشعب.. مصرع 2 من العناصر الإجرامية محكوم على أحدهما بالإعدام في الدقهلية.. وضبط بلطجية يفرضون إتاوات على سائقي المحاجر

نشوب مشاجرة بين شخصين أحدهما محكوم عليه بالإعدام

قبل مصرعهم.. الأخير اعتقد قيام الأول بالإرشاد عنه لدى الأجهزة الأمنية

ضبط اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة

المتهمان فرضا البلطجة والإتاوات على قائدى السيارات

تواصل وزارة الداخلية وقطاعاتها المختلفة على مستوى الجمهورية ضرباتها الاستباقية لدى المخالفين للقانون، وكذا الهاربون من أحكام قضائية، حيث لقى عنصران إجراميان محكوم على أحدهما بالإعدام مصرعهما إثر إصابتهما فى تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة.تلقى مركز شرطة شربين بالدقهلية، بلاغا بنشوب مشاجرة بدائرة المركز بين شخصين أحدهما (محكوم عليه بالإعدام فى قضية "قتل" وبالسجن لمدة 30 سنة فى ثلاث قضايا "شروع فى قتل، سرقة")، وذلك لاعتقاد الأخير بقيام الأول بالإرشاد عنه لدى الأجهزة الأمنية، وتعدى خلالها على الأول بمطواة فأصابه بعدة جروح قطعية، وحال مقاومة الأول له قام بإطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائى من بندقية آلية كانت بحوزته، مما أودى بحياة إحدى المواطنات (50 سنة– ربة منزل – مقيمة بذات الناحية) حال تواجدها بشرفة مسكنها، إثر إصابتها بعيار نارى بالرأس.تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة للمباحث الجنائية للوجه البحرى وإدارتى البحث الجنائى بمديريتى أمن الدقهلية ودمياط، توصلت تحرياته إلى اختباء العنصر الإجرامى شديد الخطورة المذكور بأحد المنازل بدائرة المركز، وبصحبته أحد العناصر الإجرامية (29 سنة - عاطل - سبق اتهامه فى 6 قضايا "شروع فى قتل، سلاح نارى، ضرب، إكراه على توقيع")، والذى اتهمه أهل المجنى عليها بمؤازرة المتهم المذكور أثناء المشاجرة.وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما بمكان اختبائهما بالقرية المُشار إليها، بمأمورية مشتركة بين قطاع الأمن العام وضباط فريق البحث مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى، ولدى استشعار العنصرين الإجراميين وصول القوات، بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فبادلتهما القوات إطلاق النيران، حتى تمكنت من إصابتهما والسيطرة عليهما وضبط بحوزتهما "رشاش متعدد عيار 7,62 × 51 و4 طلقات من ذات العيار - 2 بندقية آلية - 25 طلقة من ذات العيار".وتم نقل المتهمين إلى المستشفى لإسعافهما تحت الحراسة المشددة، إلا أنهما فارقا الحياة عقب وصولهما متأثرين بإصابتهما.تم إخطار النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية.كما تمكنت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية لمزاولتهما نشاطًا إجراميًا فى مجال البلطجة وفرض الإتاوات على قائدى سيارات المحاجر عقب تبادل إطلاق النار.ووردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، أكدتها التحريات بقيام "عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة - مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتي تعدٍ وسلاح نارى وحيازة سلاح نارى"، بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال البلطجة وفرض الإتاوات على قائدى السيارات المحملة بالرمال بمناطق المحاجر، الكائنة بالطرق السريعة بنطاق المدينة، وحيازته أسلحة نارية بدون ترخيص.وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم استهداف المذكور بمأمورية بالاشتراك مع قوات الأمن المركزى بمكان تواجده، وحال استشعاره بوصول القوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فبادلته إطلاق النار، مما أدى إلى إصابته بطلق نارى، وأمكن السيطرة عليه وضبطه وبصحبته شقيقه، 40 سنة، عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة، وضبط بحوزتهما سلاح نارى، و2 خزينة لذات السلاح، و9 طلقات من ذات العيار، وسلاح نارى فرد خرطوش "عيار 16 مم"، وطلقتان من ذات العيار، و55 قرصا مخدرا، وسيارتان (إحداهما دفع رباعى) ملك والدة المتهمين.وتم حجز المتهم الأول بالمستشفى تحت الحراسة الأمنية اللازمة، وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد استخدامها فى أعمال البلطجة وفرض الإتاوات على قائدى السيارات النقل المترددين على المحاجر، باستخدام السيارتين المُشار إليهما، وحيازة الأقراص المخدرة بقصد التعاطى.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.