رئيس مجلس الشيوخ الكندي يبدي إعجابه بـ المتحف الكبير ويشيد بمعامل الترميم

قام جورج فوري، رئيس مجلس الشيوخ الكندي ، والوفد المرافق له، بزيارة مشروع المتحف المصري الكبير بالجيزة، حيث أعرب عن إعجابه وانبهاره بعظمة المتحف، ومعامل الترميم الحديثة.





وأفادت وزارة الآثار ، فى بيان أصدرته أمس "الأربعاء" بأن جولة رئيس مجلس الشيوخ الكندي للمتحف أمس تضمنت زيارة : "البهو العظيم" و "تمثال الملك رمسيس " ومعامل الترميم والموقع الإنشائي للمتحف.



