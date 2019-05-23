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رئيس مجلس الشيوخ الكندي يبدي إعجابه بـ المتحف الكبير ويشيد بمعامل الترميم

الخميس 23/مايو/2019 - 02:01 ص
المتحف الكبير
المتحف الكبير
أ ش أ
قام جورج فوري، رئيس مجلس الشيوخ الكندي ، والوفد المرافق له، بزيارة مشروع المتحف المصري الكبير بالجيزة، حيث أعرب عن إعجابه وانبهاره بعظمة المتحف، ومعامل الترميم الحديثة.

وأفادت وزارة الآثار ، فى بيان أصدرته أمس "الأربعاء" بأن جولة رئيس مجلس الشيوخ الكندي للمتحف أمس تضمنت زيارة : "البهو العظيم" و "تمثال الملك رمسيس " ومعامل الترميم والموقع الإنشائي للمتحف.

وكان في استقبال الوفد الكندي ، الدكتور حسين كمال ، مدير عام شئون الترميم، والدكتورة جيهان نبيل ، المشرف علي العلاقات الدولية وخدمة الزائرين بالمتحف.

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