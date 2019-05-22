إصابة 7 أطفال ومسن بعضة كلب مسعور بأبو حمص

اصيب 7 اطفال ومسن بأبو حمص بعضة كلب مسعور أثناء سيرهم ببعض الشوارع وتم نقل المصابين لمستشفى أبو حمص المركزى لإجراء الاسعافات الاوليل واتخاذ مصل عقر الكلب .



وكان مستشفى أبوحمص المركزى قد استقبل كلا من" أمل محمد عبد السلام الديب، 7 سنوات، رنا محمد عبده 4 سنوات، ناجي حسن خضر 12 سنة، محمد على عبدالعزيز 12 سنة، محمد حسين عمر 5 سنوات، فتحى محمد زيدان 6 سنوات، عبدالرحمن محمد عبد النبى 5 سنوات، رمضان محمد 61 سنة" جميعهم مصابين بعقر كلب وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لعلاج المصابين بإعطائهم المصل اللازم.



وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق ..وأخطرت مديرية الطب البيطري، لاتخاذ شؤونها



فيما قرر الدكتور حسني عباسى مدير مديرية الطب البيطري بالبحيرة تشكيل لجنة من الإدارة البيطرية بأبوحمص لتنفيذ حملة للقضاء على الكلاب الضالة بشوارع المدينة.

