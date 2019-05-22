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على مدار 30 يوما.. صحة الوادي الجديد تنتهي من تطعيم 6148 طفلا

الأربعاء 22/مايو/2019 - 01:41 م
صدى البلد
منصور ابوالعلمين
أعلنت الدكتورة السيدة مشرف، مدير عام الشئون الصحية بالوادي الجديد، الانتهاء من تطعيم 6148 طفلا ضد شلل الأطفال والدرن "بي سي جي" و"أم أم ر"، والثلاثي والخماسي، من خلال المراكز الطبية والوحدات الصحية ورعاية الأمومة والطفولة.

وأوضحت أن إدارة الطب الوقائي بقيادة الدكتور صلاح محمد، قامت بتطعيم 276 طفلا ضد الدرن، و3077 طفلا ضد شلل الأطفال و898 بطعم mmr، و571 طفلا بالجرعة الثلاثي المنشطة، و1326 بالجرعة الخماسي، وذلك على مدار شهر كامل.

وأضافت أنه جرى تطعيم الأطفال على مستوى مراكز المحافظة الـ5، حيث تناول الأطفال التطعيم الثلاثي،وهو طعم ضد أمراض الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي، وطعم mmr الثلاثي ضد أمراض الحصبة والحصبة الألماني والنكاف، بينما التطعيم الخماسي ضد أمراض الدفتريا والتيتانوس والسعال الديكي وفيروس كبدي بي والإنفلونزا البكتيرية.

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