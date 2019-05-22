91 % من طلاب أولى ثانوى تمكنوا من أداء امتحان الجغرافيا إلكترونيا بالمنيا

أكد محمد محمود عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن ما يقرب من 91 % من الطلاب أدوا الامتحان بنجاح علي التابلت ونجحوا في الدخول لمنصة الامتحانات وأداء الامتحان بسهولة بينما أدي حوالي 9 % من الطلاب الامتحان ورقيا.



أدى أكثر من 26 ألف طالب من إجمالي 28 ألفا و590 طالب وطالبة من طلاب الصف الأول الثانوي المنيا امتحانات مادة الجغرافيا في 124 مدرسة ثانوية علي مستوي المحافظة حكومية وخاصة.



ولم تتلق غرفة العمليات أي شكاوي من الطلاب أو المدارس وتم أداء الامتحان بنجاح.



أضاف ان الامتحانات تعقد على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة.



ويؤدي جميع طلاب المدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة ،الامتحانات إلكترونيًا، بينما يؤدي طلاب المنازل والخدمات والسجون والمجندين ، الامتحانات بصورة ورقية، وذلك في الفترة الصباحية، على أن تكون الفترة المسائية لطلبة المدارس الخاصة ، إلكترونيًا.



وأكد عدد كبير من الطلاب إنهم أدوا امتحان مادة الجغرافيا وكانت الأسئلة سهلة وفي مستوى الطالب المتوسط وفوق المتوسط ومناسبة للوقت المتاح وأنهم لم تحدث أي مشكلات في الدخول لمنصة الامتحانات أو أي مشاكل في انقطاع أو تعطل شبكة الانترنت.

