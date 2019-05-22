نتنياهو يدمر القضاء..مذكرة من 130 رجل قانون إسرائيلي تهاجم الحكومة

شكل أكثر من 130 خبيرا في القانون من الأكاديمية الإسرائيلية "ائتلافا من أجل سلطة القانون"، وحذروا، فى بيان صدر عنهم صباح اليوم الأربعاء، من تشريعات الحكومة الإسرائيلية التي تدمر الجهاز القضائي، وتوقع أضرارا بالإطار الديمقراطي.



وجاء في البيان أنه يسود الخبراء إجماع على أن برامج التشريع الخاصة بحكومة نتنياهو سوف تسبب ضررا لا يمكن إصلاحه للإطار الديمقراطي في إسرائيل.



وتأتي هذه المبادرة بعد اجتماع العشرات من كبار المحامين، في محاولة لبلورة حملة دفاع عن الجهاز القضائي.



وانضم إلى الائتلاف نحو 130 محاضرات في القانون الذين يؤكدون أنهم يمثلون مختلف المواقف السياسية ووجهات النظر الدستورية، وتضم محاضرين من أقسام مختلفة في الجامعات والكليات.