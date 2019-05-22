رئيس الطائفة الإنجيلية: نقدر مجهودات الإفتاء في قضايا العيش المشترك ..صور

زار الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، على رأس وفدٍ من قيادات الكنائس الإنجيلية، اليوم الأربعاء، بمقر دار الإفتاء، للتهنئة بعيد الفطر المبارك.



وقال زكي خلال اللقاء "إن دار الإفتاء هي إحدى أهم المؤسسات التي تبذل مجهودًا كبيرًا في سبيل خلق أرضية حقيقية للعيش المشترك ونشر الوعي بالتسامح والعيش المشترك وقبول الآخر.. نحتاج جميعا للعمل على نشر الوعي والتسامح والمودة بين الناس أكثر من أي وقت مضى".



وأعرب فضيلة المفتي عن سعادته وتقديره بتهنئة رئيس الطائفة الإنجيلية له بعيد الفطر، مشيرًا إلى "أن تهنئة المصريين وتشاركهم بمحبة في الأعياد يقدم للجميع صورة حقيقية بالغة التقدير وتعكس المشاعر الحقيقية التي استطاعت أن تعبر بنا جميعًا على المصاعب والتحديات بصمود وإصرار للتقدم إلى الأمام وإلى الأمان".