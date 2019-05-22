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أخبار البلد

وفد من المصرية للمطارات يزور أطفال 57357.. صور

الأربعاء 22/مايو/2019 - 01:35 م
وفد الشركة المصرية
وفد الشركة المصرية للمطارات
نورهان خفاجي
زار وفد من الشركة المصرية للمطارات، اليوم الأربعاء، مستشفى ٥٧٣٥٧ إيمانا بالدور المجتمعي للشركة، قام العاملون بتوزيع الهدايا على الأطفال المرضى ومشاركتهم الأنشطة الترفيهية لإدخال البهجة فى نفوسهم.

وتأتي زيارة وفد الشركة المصرية للمطارات سنويًا فى شهر رمضان، كما حرص الوفد على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال، ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي للشركة.

وقام أحد ممثلي المستشفى بمرافقة الوفد في جولة سريعة بالمستشفى مع شرح تاريخ المستشفى العريق قبل مقابلة الوفد للأطفال، بالإضافة إلى شراء منتجات قام بصنعها الأطفال، والتي يتم التبرع بقيمتها لصالح المستشفى.

وتحرص الشركة المصرية للمطارات، دائما على إشراك موظفيها في الخدمات المجتمعية، وذلك إيمانًا منها على أهمية تنشئة أجيال على وعي بتحديات المجتمع ومتطلباته وله دور إيجابي فعال في تغييره للأفضل.
وفد من المصرية للمطارات يزور أطفال 57357.. صور
وفد من المصرية للمطارات يزور أطفال 57357.. صور
وفد من المصرية للمطارات يزور أطفال 57357.. صور
وفد من المصرية للمطارات يزور أطفال 57357.. صور
وفد من المصرية للمطارات يزور أطفال 57357.. صور

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