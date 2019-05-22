اطمأن على الإضاءة والتهوية.. رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد امتحانات 3 كليات

أجرى الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، الأربعاء، جولة تفقدية لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2018 /2019م، حيث تفقد لجان الامتحانات بكليات الطب البشري والعلوم والثروة السمكية.



ورافق رئيس الجامعة خلال الجولة، الدكتور عبد الرازق دسوقي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة.



واطمأن "القمري"، على توافر التدابير الخاصة بالراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم، من حيث توفير الإضاءة والتهوية المناسبة في اللجان، وإعلان الجداول وتوزيع اللجان على المدرجات والقاعات بالكليات، وتطبيق معايير الجودة بالورقة الامتحانية وتوافقها مع المقررات الدراسية.



وقال القمري، إن الاختبارات تسير بانتظام وفقًا للضوابط التي أقرها مجلس الجامعة، ومشددًا على تواجد أستاذ المادة للرد علي أية استفسارات من الطلاب وتواجد المراقبين والملاحظين وكاميرات المراقبة داخل جميع اللجان.