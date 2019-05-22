فتحي عبدالوهاب: لا أحد يستطيع القيام بدور البطولة المطلقة طوال حياته

حل الفنان فتحي عبدالوهاب، ضيفا على حلقة اليوم من برنامج "دراما شخصية"، والذي تعده وتنفذه إيناس سلامة الشواف ويُذاع على راديو "إينرجي"، يوميا من الأحد إلى الخميس في الـ 9 مساءً.



ويحاور البرنامج ضيوفه باعتبار حياتهم هي درامتهم الشخصية، فيتتبع الأوقات التي لعبوا فيها دور البطولة والكومبارس، وكل ماستر سين في حياتهم، وكذلك نهايات حكاياتهم.



وقال فتحي عبد الوهاب إن "حياة كل شخص يمكن تحويلها لعمل درامي ولو حياتي كانت مسلسل، فهي تجمع كل التصنيفات، ميلودراما وتراجيديا وكوميديا وتشويق".



وأضاف: "لا أحد يستطيع القيام بدور البطولة المطلقة طوال حياته لأنه لا يوجد شخص يستطيع التحكم في خيوط حياته بشكل كامل، إلا أنني أريد أن استحوذ دائما على مفاتيح حياتي حتى لا أكون مجرد رد فعل".



ولفت: "حياتي مليئة بالماستر سينز، وعلى سبيل المثال "فيلم ثقافي" وفيلم "عصافير النيل" من ضمن هذه الماستر سينز".



وأكد رغبته في حذف بعض المشاهد من مسلسل حياته في المونتاج، لكن عمليا هذا غير مقبول لأن التجارب التي يمر بها يتعلم منها.



وأضاف: "شخصيتي تطورت على مدار أحداث مسلسل حياتي، أصبحت أكثر صبرا وصرت ألتمس الأعذار للأخرين، مختتما قوله أن الخير ينتصر على الشر في المسلسلات والأفلام فقط.