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حوادث

ضبط 1406 عبوة سلع غذائية غير صالة للاستهلاك بمحل غرب الإسكندرية

الأربعاء 22/مايو/2019 - 03:26 م
صورة أرشيفية - سلع
صورة أرشيفية - سلع غذائية فاسدة
أحمد عبد العزيز
داهم ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية محلا غير مرخص بمنطقة اللبان، غربي المدينة وضبطوت داخله 1406 عبوة سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وردت معلومات لضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بقيام لمالك محل غير مرخص لتعبئة المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة اللبان، بحيازة وتجميع كميات من السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات، تمت مداهمة المصنع وضبط كمية قدرها (1406 ألف وأربعمائة وستة عبوة (شاى – عسل أبيض) معبأة غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليه.

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