أزمة مياه الري بالسويس.. الزراعات تموت من العطش.. صور

يعاني الفلاحون بالسويس من انعدام مياه الري، مما يؤثر بالسلب على الزراعات المختلفة بالمحافظة.



وقال محمد حمزة، وكيل وزارة الرى بمنطقة القناة، إنه تقرر ضخ مليون متر من مياه الري، بواقع 50 ألف متر يوميا ورفع الكميات الملوثة تدريجيا حرصا على سلامة القنوات الفرعية من الانهيار لضخ كميات كبيرة مفاجئة بترعة السويس، مؤكدا أن هناك متابعة يوميا لإنقاذ الزراعات من الموت.



وأضاف "حمزة" أن هناك تعديات على المقننات المائية باعتماد بعض الأراضي على الرى بالراحة والغمر، وكذلك رى أراضى زراعية غير مرخصة وليس لها مقنن مائى، فضلا عن تركيب بعض أصحاب الأراضي ماكينات لسحب المياه من الترع لتخزينها، مناشدا الأجهزة الأمنية التدخل لتكثيف الحملات على المخالفين ومصادرة ماكينات السحب غير القانونية.



وأشار إلى أن "المليون متر المقررة لمحافظة السويس تمر بمجارى مائية مكشوفة تصل إلى 70 كيلو مترا ونسعى خلال هذه القنوات المائية لتطهيرها وإزالة الحشائش منها، حيث تم تقسيم حصة المليون متر مكعب للسويس لتخصيص 400 ألف متر منها لتغذية محطات الشرب و600 ألف متر مكعب لتلبية احتياجات الأراضي الزراعية بزمام محافظة السويس، ولا سيما القرى التى تقع فى نهاية الترع كآخر مجارى مائية متفرعة من نهر النيل، خاصة قرية محمد كريم التى تضم 4500 فدان".



فى المقابل، يعاني سكان أحياء كثيرة بمحافظة السويس، خاصة سكان السلام، من انقطاع المياه عدة أيام كما يقول محمد عبد المنعم بالسلام 1، مؤكدا أن انقطاع المياه فى ظل شهر الصيام أمر أثار حفيظة السكان.



أما قريتا الرائد ومحمد كريم، فأوشكت زراعات كثيرة بها كالمانجو والبرسيم والبصل على الموت من عطش الأراضى، فيقول فاروق سليمان، رئيس جمعية الرائد الزراعية والتى تضم 1670 فدانا إنه لولا الخزان العمومى للقرية لماتت معظم الزراعات، كما أن بعض الفلاحين استدانت لسداد التزاماتها للجهات الرسمية.



وأوضح حسن سعيد، أمين صندوق جمعية الرائد الزراعية والتى تضم 4500 فدان زراعي والتى يتم رى أراضيها بنظام التنقيط للحفاظ على المياه: "رغم التزامنا إلا أنه حتى الرى بالتنقيط حُرمِنا منه، ونطالب بتدخل المسئولين لأننا نزرع ونتعب طول العام من أجل جنى المحصول إلا أننا نفاجأ بعدم تقدير الموقف".



في الوقت نفسه، أحضر النائب طلعت خليل لودرين من جهات رسمية تطهير الترعة بمنطقة المآخذ لمحطات تكرير مياه الشرب خاصة التابعة لهيئة قناة السويس، والتى تدير معظم محطات مياه الشرب بالمحافظة إلى جانب محطات تابعة لمديرية الإسكان حيث بدأت فعاليات عودة المياه لمنسوبها الطبيعي بالسويس.