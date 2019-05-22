بسبب تأخر إزالة التعديات.. محافظ القليوبية يوجه إنذارا لمسئولي المحليات

وجه الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية إنذارا شديد اللهجة لمسئولي مجالس المدن والاحياء والزراعة واملاك الدولة بسبب حالة التراخي التي تشهدها المحافظة في عمليات الإزالة للتعديات علي الاراضي الزراعية واملاك الدولة مما تسبب في إرتفاع النسبة في الوقت الذي يصل فيه المستهدف لعمليات الإزالة إلي 10 الاف حالة مطلوب إزالتها فورا.





جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة القليوبية برئاسة المحافظ وحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ والدكتور عواد احمد السكرتير العام للمحافظة واللواء نبيل عدلي مدير مرور القليوبية





وقال المحافظ انه ليس هناك ما يبرر حالة التراهي في مواجهة التعديات مشيرا إلى أن الشهر الأخير شهد 184 حالة تعد لم يتم إزالة نسبة كبيرة منها.





أضاف المحافظ أن هناك تزايد في عمليات التعديات مما يتطلب تفعيل المواجهة ومنع هذه التعديات وإزالتها في المهد مشيرا إلى أن مركز الخانكة هو الأعلي في نسبة التعديات يليه مركز كفر شكر وأن قرية الإصلاح بسندوة مركز الخانكة هي أعلي القري في التعديات علي مستوي المحافظ.



