أمن الغربية يفحص قنبلة يدوية عثر عليها بمصنع تدوير القمامة بالمحلة

تكثف الأجهزة الأمنية بالغربية من جهودها لفحص قنبلة يدوية عثر عليها العاملون داخل مصنع تدوير القمامة بالمحلة الكبري والتأكد من صلاحيتها والتحفظ عليها لتأمين أرواح العاملين داخل المصنع خشية تعرضها للخطر الموت وجاء ذلك عقب إصابة العاملين بالمصنع بحاله من الرعب خشية انفجار القنبلة حال تواجدها بأكوام أطنان القمامة.



تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد ناجي العيسوي مأمور قسم شرطة ثالث المحلة يفيد بورود بلاغ من "ممدوح العوضي " مدير مصنع القمامة يفيد بالعثور العاملين بمصنع تدوير القمامة على قنبلة يدوية معدة وسط أطنان القمامة المتراكمة داخل المصنع بطريق عزبة المغازي بطريق "المحلة – المنصورة" الدائري.



وانتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية والرائد عمرو منصور رئيس مباحث قسم شرطة ثالث المحلة الى مكان الواقعة وتم التحفظ على قنبلة اليدوية والتخلص منها بشكل آمن .



وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة والتى أمرت بسرعة التحريات حول الواقعة.