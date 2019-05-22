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حوادث

جزار يذبح شقيقه لخلافات مالية.. والنيابة تحيله للجنايات

الأربعاء 22/مايو/2019 - 03:28 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
محمد العيسوى
قررت نيابة شمال القاهرة ، برئاسة المستشار كمال الشناوي، إحالة الجزار المتهم بذبح شقيقه بسبب خلافات مالية للمحاكمة الجنائية العاجلة، ووجهت النيابة له تهم القتل العمد من غير سبق الإصرار والترصد.

بداية الواقعة عندما تلقي قسم شرطة الشرابية، بلاغًا من عامل، يفيد بعثوره على جثة شقيقه مقتولًا داخل شقته بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص، عثر على جثة المجني عليه مصاب بـ 6 طعنات في مناطق متفرقة من الجسد، وبسؤال مقدم البلاغ" شقيقة" لم يتهم أحدا بقتل شقيقه وبإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المُبلّغ بسبب خلافات مالية مع شقيقة القتيل، وتم ضبطه، واعترف بارتكاب الواقعة كاملة.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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