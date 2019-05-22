التقرير النصفي لـ قومي المرأة عن دراما رمضان: 88 مخالفة في بدل الحدوتة تلاتة والواد سيد الشحات ومسلسلين آخرين

أصدر المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، ومن خلال لجنة الإعلام برئاسة الدكتورة سوزان القليني، تقريرا يتضمن مؤشرات حول صورة المرأة في الإنتاج الإعلامي لرمضان 2019.



ورصد المجلس 88 مخالفة في 4 مسلسلات كالتالي :



مسلسل بدل الحدوته تلاته: جاء عدد المخالفات التي تم رصدها ضد المرأة (9 مخالفات) ، وتمثلت أغلبها في قضايا الثأر و الحب بالإضافة إلي أظهر المرأة بصورة غير لائقة مثل ظهورها في دور لصة تقوم بالتفرقة بين الناس للوصول لأهدافها .



مسلسل سوبر ميرو : : جاء عدد المخالفات التي تم رصدها مخالفة للكود الإعلامي 17 مخالفة تمثل أغلبها في عدم رد البطلة على إساءة من حولها وظهرت قضية التمييز للمرأة والعنصرية والتنمر كما احتوى المسلسل على الألفاظ السوقية وغير اللائقة مثل جرثومة و عديمة الجدوى ومستهترة ، وهناك انتقادات لألفاظ مثل (في المطبعة يا روح امك) ( الله يحرقك و جتك البلا ).



مسلسل الواد سيد الشحات : جاء عدد المخالفات التي تم رصدها مخالفة للكود الإعلامي 24 مخالفة تمثل أغلبها في الالفاظ السوقية والإيحاءات الجنسية والتحرش واستخدام البطلة لأسلوب التنمر الدائم ضد زوجها وأنه لا قيمة له ولا يجيد التصرف .



مسلسل شقة فيصل :جاء عدد المخالفات التي تم رصدها ضد المرأة (38 مخالفة) ، وتمثلت أغلبها في العنف ضد المرأة ومشاكل أسرية و تربية أبناء والتمييز ضد المرأة وأخيرًا الزواج مبكر ، كما ظهرت المرأة وهي تعمل راقصة وتكون علاقات غير شرعية.

