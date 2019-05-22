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ديني

درجات الصوم ثلاث.. تعرف عليهم

الأربعاء 22/مايو/2019 - 03:26 م
صدى البلد
إيمان طلعت
قالت دار الإفتاء المصرية، إن للصوم ثلاث درجات وهما صوم العوام، وصوم الخواص، وصوم خواص الخواص.

وأوضحت دار الإفتاء، أن صوم العوام: فهو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج، مع إرسال الجوارح في الزلات، وإهمال القلب في الغفلات، وصاحب هذا الصوم ليس له من صومه إلا الجوع، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه».

وأشار الى أن صوم الخواص: فهو إمساك الجوارح كلها عن الفضول، وهو كل ما يشغل العبد عن الوصول، وحاصله: حفظ الجوارح الظاهرة والباطنة عن الاشتغال بما لا يعني، وأما صوم خواص الخواص: فهو حفظ القلب عن الالتفات لغير الرب.

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