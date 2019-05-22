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ثقافة

غدًا.. اختتام فعاليات النسخة الخامسة لمعرض شارة الفني في جدة

الأربعاء 22/مايو/2019 - 07:59 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
تُختتم غدًا فعاليات "معرض شارة الفني"، الذي ينظمه المجلس الفني السعودي للعام الخامس على التوالي، بحضور عشاق الفن وهواة جمع الاعمال الفنية وداعمي الفنون في جدة بمشاركة 6 من أكثر صالات العرض الفنية تأثيرا، وطيف واسع من اعمال فنانين محليين وعالميين يقدمون نكهات فنية مختلفة.

وقالت ندى شيخ ياسين، مديرة المجلس الفني السعودي إن معرض شارة الفني يرتكز علي خلق مظلة تجتمع تحتها صالات عرض فنية من مختلف المجالات لدعم فنانيها وبيع أعمالهم لدعمهم وبناء ثقافة فنية احترافية، مشيرة إلى أن المعرض ولأول مرة يستضيف ويدعم أربعة فنانات مستقلات، لا يتم تمثيلهن بواسطة صالات عرض، وهم أمينة تينوالا وحراء عابد وراي ميركل وزينب ممتاز.

وأضافت: إن رعاية ودعم المواهب الناشئة هو هدفنا الأساسي كمجلس فني سعودي، حيث نعتبر أنفسنا حاضنة ومنصة إطلاق للفنانين الجدد من شأنها أن تسهم في تنوع وثراء المشهد الفني السعودي، لافتة إلى أنه سيشارك في المعرض هذا العام صالة حافظ للفنون لعرض مجموعة مختارة لأعمال فنية من المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، حيث تم تأسيس تلك الصالة في عام 2014 في مدينة جدة، وتهدف إلى مشاركة ثقافة الفن السعودي في المنتديات الفنية المحلية والأجنبية.

ومن ناحيته قال علي جانودي، رئيس ادارة الثروات في أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا في بنك UBS: "إن شراكتنا المستمرة مع المجلس الفني السعودي تؤكد التزامنا بالفن المعاصر في المملكة والمنطقة، من خلال دعم معرض شارة الفني، نحن قادرون على تزويد عملائنا والجمهور بإمكانية الوصول إلى أهم المعارض والفنانين المبدعين والأعمال الفنية في المنطقة اليوم"

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