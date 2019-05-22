البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة.. تجربة مصرية بصبغة عالمية.. نواة طبيعية لمجتمع منتج ومتفهم للتحديات.. يحتوى على قاعدة غنية من الشباب من مختلف التخصصات والكيانات.. والدراسة فيه 8 أشهر

البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة .. تجربة مصرية بصبغة عالمية

البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى يهدف لتجميع الشباب تحت مظلة التنمية والسلام

البرنامج الرئاسي يضم قاعدة غنية من الشباب من مختلف التخصصات والكيانات

الدراسة في البرنامج الرئاسي 8 أشهر وتعتمد على الجانبين الأكاديمى والتطبيقى



وشارك فى منتدى شباب العالم 3000 مدعو من فئات متنوعة ، ضمت رؤساء وملوك وأمراء دول وشخصيات قيادية وشبابية دولية ، ونماذج شبابية مؤثرة فى مختلف المجالات وشخضيات دولية بارزة ومجموعات شبابية من مختلف دول العالم .



وقد نجح شباب البرنامج الرئاسى فى تحدى التحدى من خلال قيامهم بالتنظيم الكامل للمنتدى وسط إشادة عالمية بنجاخك فى تنظيم هذا الحدث وإخراجه بصورة أبهرت العالم .



النسخة الثانية 2018



تم تنظيم النسخة الثانية من منتدى شباب العالم خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر 2018 .



نماذج المحاكاة



نجح شباب البرنامج الرئاسى فى تنظيم عدد من نماذج المحاكاة الوطنية والإقليمية والدولية ، والتى ناقشوا من خلالها القضايا والموضوعات التى تهم الشباب والعالم ، وهم نموذج محاكاة الدولة المصرية ونموذج محاكاة مجلس الامن التابع للأمم المتحدة ، ونموذج محاكاة الجمعية العامة للاتحاد الإفريقى ، وقد شارك شباب البرنامج تنظيميا وتحدثا خلال فعاليات نماذج المحاكاة.



شهادة الشخصيات العامة فى مؤتمرات الشباب



نالت مؤتمرات الشباب إشادة واسعة من الشخيات العامة والكتاب والبرلمانيين فقد قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح : « ألمس جدية شديدة عند مؤسسة الرئاسة بشأن التواصل مع الشباب وهى مسئوليبة تضطلع بها مؤسسة الرئاسة لأن المؤسسات الوسيطة " الأحزاب ، المجتمع المدنى ، الإعلام " لم تقم بدورها فى هذا الصدد على النحو المطلوب».



كما قال النائب تادرس قلدس عضو البرلمان : « مؤتمر الشباب يؤكد صدق الرئيس فى وعوده للمصرسسن بترسيخ مبدأ مشاركة الجميع فى بناء الوطن » ,



شهادة الشخصيات العامة فى منتدى شباب العالم



هيلين هانت الممثلة الامريكية قالت : « مصر ام الحضارات ةأشكر منظمى منتدى شباب العالم »، سيرجى راتشكوف سفيثر دولة بيلاروسيا بالقاهرة : « منتدى شباب العالم يعمل على توصيل رسالة إلى العالم تقول على إنه على الجميع التعاون والتكامل ، وأن التنوع بين مختلف الثقافات والحضارات حول العالم ، يهدف لإثراء تجربة البشرية » .



فيما قالت لمياء حجى بشار الناشطة الإيزيدية العراقية : « أعتقد ان المنتدى كان بمبادرة جديدة جدا من المنظمين لجميع شباب من جميع أنحاء العالم لكى يكون هناك تواصل وإعطاء للشباب أمل فى المستقبل وان نستطيع أن ننبذ كل أنواع التطرف ».



غةف عمليات الرصد والمتابعة



نجح شباب البرنامج الرئاسى فى المشلاركة بايجابية فى الانتخابات الرئاسية 2018 ، وذلك من خلال تشكيل غىفة عمليات لمتابعة العملية الانتخابية ، وقد ضمن نحو 800 شاب من الدفعتين الاولى والثانية ، وتم تشكيل فرق متابعة ميدانية لرصد ومتابعة سير العملية الانتخابية بكافة محافظات الجمهورية .



استفتاء تعديل الدستور 2019



تطور أداء غرفة العمليات خلال متابعتها تعديل الدستور بنشر أكبر عدد من المتابعيم بجميع محافظات مصؤر ، وذلك بعد ضم عدد من خريجى الدفعة الثالثة ، كما قامت بتقديم تقرير شامل عن تحليل عملية الاستفتاء ومقارنتها بنسب المشاركة بالانتخابات والاستفتاءات السابقة مغا بعد الثورة ، وقد قام رئيس الوزراء بزيارة الغرفة لمتابعة سير عملية الاستفتاء خلال أيام الاستفتاء ، كما قام الرئيس بزيارة الغرفة والإطلاع على تحليل لاستفتاء وتكليف الغرفة بمزيد من أعمال المتابعة ومنها نتابعة مشروع حياة كريمة.



المشاركة فى الفعاليات الرئاسية



تشارك مجموعات من شباب البرنامج الرئاسى من الدفعات الثلاث فى تنظيم الفعاليات الرئاسية منها الإفطارات الرئاسية ، يوم المرأة المصرية ، وذلك حرصا من إدارة البرنامج على إكسابهم الخبرات والمهارات التنظيمية .



الاكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب



تعتبر الاكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب أكبر دليل على نجاح البرنامج الرئاسى والذى رأت الدولة أنه يجب أن تتوسع فى تنفيذه فى شتى قطاعات الدولةى وان يصبح مؤسسة مستقلة للتدريب وليس برنامج تدريبى فقط ، لذا تم إنشاء الأكاديمية وهى هيئة عامة اقتصادية مصرية تتبع رئيس الجمهورية ، وتم تصميم نظام التعليم بالإكاديمية على غرار المدرية الوطنية للإدارة الفرنسية بالتعاون مع عدد من الهيئات والمعاهد والمؤسسات العلمية الدولية .



أهداف الاكاديمية :



تهدف الأكاديمية إلى تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكافة قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم ويقع مقرها بمدينة السادس من أكتوبر ، وللأكاديمية مجلس أمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن رئاسة الجمهورية ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ووزارة المالية والمجلس الأعلى للجامعات وعدد من الشخصيات ذوى الخبرة .



برامج الاكاديمية :



تعمل الأكاديمية على ضخ الكفاءات الشبابية فى شرايين القطاع الحكومى وغيره من القطاعات التى تسهم فى بناء ودعم الاقتصاد الوطنى وتطوير ورفع كفاءة واداء العاملين فى القطاع الإدارى للدولة ، كما يمتد تأثير البرامج الرئاسية لدعم قيادات وكفاءات البلدان العربية والإفريقية الشقيقة .



البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى



انطلفت الفكرة تنفيذا لإحدى توصيات منتدى شباب العالم 2018 ، وتزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى لعام 2019 ، ويهدف البرنامج إلى تجميع الشباب الإفريقى بمختلف انتماءاته ومعتقداته تحت مظلة واحدة هدفها التنمية والسلام ، وذلك استكمالا للدور المصرى فى المشاركة الفعالة مع الحكومات الإفريقية الأخرى بالاستثمار فى أهم وأغلى ما تملك القارة إلا وهم الشباب ويهدف البرنامج إلى اتاحة الفرصى إلى أكثر من 1000 شاب من قارة إفريقيا عبر 10 دورات كل دورة بسعى 100 شاب وفترة البرنامج 5 أسابيع وهناك شروط للالتحاق بالبرنامج .



البرنامج الرئاسى لتأهيل المتفوقين للقيادة



يهدف البرنامج لتأهيل الباحثين والمتفوقين من خريجى الجامعات ببرنامج متخصص لتعزيز إمكانياتهم العلمية والبحثية خاصة فى الموضوعات ذات الصلة بالتحديات التى تواجه مصر هذا بالإضافة إلى تنية مهارات الملتحقين الشخصية والقيادية وفترة البرنامج 4 أشهر ومن شروط الاتحاق به ان يكون المتقدم حاصل على مؤهل جامعى ، وأن يمون سن المتقدم من 23 إلى 30 عاما عند التقديم ، وأن يكون مصرى الجنسية وحسن السير والسلوك .



البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة



يهدف البرنامج إلى توفير الكوادر الفء للدولة والقادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة فى رسم السياسان وإدارة عملية لاتخاذ القرار وتحويل نمط التفكير التقليدى لمفاهيم الإدارة العامة إلى نمط أكثر حداثة متماشيا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة ، وفترة البرنامج 6 أشهر ون شروط الاتحاق به ان يكون المتقدم حاصل على مؤهل جامعى وسنه من 30 إلى 45 عاما عند التقديم ومصرى الجنسية وحسن السير والسلوك .



يوما بعد الآخر يثبت شباب البرنامج الرئاسى لتاهيل الشباب للقيادة قدرتهم على النجاح والتفوق وتصدر المشهد فرأينا منها نواب المحافظ ومعاونين للوزراء والمحافظين ، وقد نشهد فى القترة القريبة تعيين محافظين ووزراء ، هذا البرنامج الذى تطور تطورا كبيرا منذ إطلاقه يقام على أسس علمية تتوافق مع المعايير العلمية والعالمية الحديثة ، وهذا ما ستكشفه السطور التالية :الفكرة.رغم ان الإعلان الرسمى عن انطلاق البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة جاء فى عام 2016 ، إلا أن بوادر أو بدايات التفكير الحقيقية بدأت فى أعقاب ثورة 30 ييونيو2013 ، عندما أدركت الدولة المصرية أنها بحاجة لدراسة العوامل المؤثرة على الشباب المصري، والدوافع المحركة له والدافعة إياه لتحقيق حلم التغيير .فقامت الدولة فى أواخر عام 2015 بإجراء مجموعة من الدراسات والأبحاث حول أحوال الشباب المصرى ، وذلك فى مختلف النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، ونتيجة لتلك الدراسات خلصت الدولة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن الشباب المصرى يمتلك رغبة عارمة وحقيقية للتطوير والتغيير وتحقيق الأفضل له ولبلاده، إلا أن أزمته الحقيقية على مدار العقود الماضية وسنوات ما قبل 2011 تكمن فى عدم وجود قنوات تواصل فعالة قوية بينه وبين الدولة المصرية ، وكذلك انحسار أساليب احتواء الشباب وتوعيتهموتأسيسهم على المبادىء والقيم الايجابية التى تبنى وتحافظ على ركائز الدولة وتدعمها .وبناء على تلك النتائج كان القرار الحاسم بأن الوقت قد حان لان تلتفت الدولة المصرية لشبابها ، وأن تبدأ فى خطوات جادة وحقيقية فى تدريبهم وتأهيلهم وإشراكهم فى صنع القرار وصناعة المستقبل بأيديهم عن وعى وخبرة ودراسة .وجاءت تلك اللحظة الحاسمة فى التاسع من يناير 2016 ، فى احتفالية الدولة المصرية بيوم الشباب المصرى فى دار الأوبرا ، عندما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عن إطلاق عام 2016 عاما للشباب المصرى ، كما أعلن آنذاك عن بدء البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة فكانت البداية لحلم يتحقق بايدى الشباب .على رأس كل الأهداف التى يتطلع إليها البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة ، تأتى الرؤية والهدف العام والأساسى ، وهو أن يمثل شباب هذا البرنامج نواة طبيعية لمجتمع عامل منتج ومتفهم للطبيعة المعقدة للتحديات التى تواجه الوطن ، ولديه القدر الكافى من المعرفة السياسية والبناء الأخلاقى لمواجهة موجات الإرهاب والإفساد وتدمير المجتمع ، ولن يتأتى تحقيق ذلك إلا من خلال " إنشاء وتحديث قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشابة القادرة على تولى مسئولية العمل الإدارى فى مختلف المجالات والقطاعات الحكومية فى زمن قياسى "، بحيث تكون مطلعة على أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العملى والعلمى ، ويتم اختبار قدرتها على تطبيق الأساليب والطرق الحديثة بكفاءة عالية وانتاجية متميزة وبالتكلفة والتوقيت المثاليين ، وذلك من أجل الوصول للآتى : توسيع قاعدة المشاركة الشبابية فى إدارة الدولة ، وتهيئة آلاف الشباب لتولى مناصب قيادية فى الدولة ، وخلق نموذج للتعليم والتدريب العملى المحترف ليسهل تكراره على نطاق أوسع ، وتدعيم الهيئات الحكومية والوزارات بكفاءات حقيقية قادرة على تحسين مستوى الأداء والانتاجية وحل المشكلات المزمنة ، ورفع مستويات الوعى السياسى والثقافى من خلال إعطاء صورة شاملة عن النظم السياسية والحكومية ونظم إدارة المؤسسات ، وتوفير مساحة التواصل المباشر بين الدولة بمؤسساتها، وبين الآلاف من افلشباب بشكل مباشر وبدون وسطاء .تتم خطوات الاختبار والاختيار على 6 مراحل وهى التقديم على موقع البرنامج الرئاسى ، وملء استمارة التقديم للنموذج ، وتجهيز الاوراق المطلوبة واستمارات التقدم ، فضللا عن عقد اختباران كتابية باللغتين العربية والانجليزية ، ثم تعقد لمقابلة الشخصية ،وأخيرا الاختبارات النفسية ، وهى اختبارات يتم إجراؤها فى مراكز متخصصة لقياس العديد من الأمور المطلوبة والحيوية ، من بينها مدى قابلية الشاب لفهم واستيعاب الواقع والمعطيات والتحديات التى تواجه المجتمع بطرق متوازنة دون مغالاة ، وقدرة الشاب على التحليل والاستنباط واستقراء المشهد والتعامل على أساسه بصورة صحيحة وفعالة ، وقابلية الشاب للتعلم والمعرفة والاستزادة بشكل مستمر واختيار المصادر الموثوق بها ، قابلية الشاب لاكتساب مهارات القيادة والإدارة والتعامل مع المواقف والأزمات بطرق مرنة وفعالة ، وقدرة الشاب على التأثير فى المحيط بفاعلية وإيجابية .وتجدر الإشارة إلى أنه بعد قبول المتقدم ، وبعد اجتيازه مراحل التدريب والتأهيل داخل البرنامج ، يتم تقييمه بشكل دورى ومستمر على كافة المستويات ، بما فى ذلك النفسى منها ، لمتابعة مدى التقدم الذى يحرزه خريجى البرنامج ، وفى أى اتجاه ، ودلالات ذلك إلى غير ذلك من مخرجات مطلوبة ومهمة لضمان استمرارية تحقيق أهداف البرنامج بكفاءة.أما فيما يخص معايير الاختيار عموما فبخلاف توافق الطالب مع شروط الالتحاق والاختبارات السابقة يكون اختيار الطالب بشكل عام ونهائى قائما على المهارات الآتية : المهارات التحليلية والقدرة على التعلم والابتكار والتواصل الفعال والإصرار والمبثابرة .تحقيق التنوع الديموغرافى فى الاختياراستطاع البرنامج أن يحقق درجة كبيرة من التنوع الديموغرافى بين طلاب البرنامج أثناء عملية الاخيار والقبول بما يصهرهم فى بوتقة واحدة بعيدا عن اختلافاتهم الفكرية والاجتماعية والجغرافية وتدريبهم على استغلال هذه الاختلافات فى التكامل والدمج بين الرؤى المختلفة لإخراج منتج شامل لكل وجهات النظر المكونة للمجتمع المصرى على تنوعة وفيما يلى بعض احصائيات البرنامج الرئاسى بدفعاته الثلاثة:التمثيل الجغرافى : فى كل دفعة من دفعات البرنامج الرئاسى ، كانت نسبة تمثيل الشباب من محافظات مصر 100% ، إذ لم تخل محافظة فى الجمهورية من وجود طالب / خريج من البرنامج الرئاسى ليحقق البرنامج الرئاسى بذلك نسبة انتشار وتواصل فى مختلف أنحاء الجمهوربة 100% .وكان التمثيل فى كل دفعة متناسبا مع عدد أبناء المحافظة من الشباب وكذلك عدد المتقدمين منها ، لذا ستجد أن محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية كانت هى الأعلى مشاركة ، بينمت محافظات الحدود وجنوب الصعيد كانت الأقل فى المشاركة .وتقاربت نسب المشاركة بين الذكور والإناث لتصل إلى 55% ذكور و45% إناث ، أما الفئة العمرية التى تم استهدافها خلال الدفعات الثلاث من شباب البرنامج " فئة 30-40 عاما " كانت النسبة الأكبر للمشاركين من أعمار "26-60 عاما " بنسبة 61% ، بينما كان المشتركين من "23-25 عاما " بنسبة 9% .ويتميز البرنامج باحتوائه على قاعدة غنية من الشباب من مختلف التخصصات والكيانات ، ومن خلال الاحصائيات نجد وجود النسبة الأكبر من المشاركين من خريجى الكليات العلمية " العلوم والهندسة والحاسبان " يليها عدد من الكليات الأدبية مثل " كلية التجارة والآداب " ، وتنوعت الدرجات العملمية الحاصل عليها شباب البرنامج / فكانت النسبة الأكبر لخريجى البكالوريوس يليها الحاصلون على الماجستير ، فالدبلومة ، ثم الليسانس ، بينما وصل عدد الحاصلين على شهادة الدكتوراة إلى 46 شابا من الملتحقين بالبرنامج ، كما وصلت نسبة العاملية من شباب البرنامج إلى 79% أكثرهم فى القطاع العام ، وذلك بنسبة 31% .كما يحتوى البرنامج على تمثيل من الديانتين المسلمة والمسيحية ، كما يضم شباب من مختلف شرائح الداخل والتى تضم أكثريتها ممن تتراوح دخولهم "1000-2000 جنيه" بنسبة 60%، كذلك يضم البرنامج جميع الحالات الاجتماعية ، وتصل نسبة المتزوجين 24% ، بينما غالبية شباب البرنامج من العازبين ، وذلك بنسبة 74% ، ويصل تمثيل ذوى الاحتياجات الخاصة من شباب البرنامج إلى ما يقرب 1% ، وفى مجمل تلك الاحصائيات ستجد أن الفكر الإدارى للبرنامج كان حريصا على أن يكون البرنامج شاملا ومتنوعا ومثريا ، ومعبرا عن مصر وشبابها من كافة الجوانب ، سواء جغرافيات أو تمثيل نوعى أو مستوى وحالة اجتماعية أو فئات عمرية أو خلفية علمية وعملية .تصل فترة الدراسة بالبرنامج الرئاسى إلى ثمانية أشهر ، ويعتمد أسلوب الدراسة على جانبين أساسيين : الجانب الأكاديمى والجانب التطبيقى ، وفيما يخص الجانب الأكاديمى يشمل المحتوى الدراسى فى كافة المجالات المستهدفة بالبرنامج ، وهى المجالات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والسياسية ، وتتم الدراسة من خلال محاضرات نظيرية تفاعلية بين الطلاب والمحاضرين ، وتعتمد بشكل أساسى على التفكير والتحليل والفهم ومطابقة النظريات والأسس بالواقع ، بالإضافة إلى استخدام وسائل تكنولوجية حديثة فى الشرح والعرض والتقديم من قبل المحاضرين والاعتماد على الانفوجرافس والعروض والمواد البصرية إلى غير ذلك من وسائل التعليم التفاعلية الحديثة .أما منصة التعليم الإلكترونى فتم تصميمها خصيصا للبرنامج الرئاسى لتأهيل وتدريب الشباب ، لتلائم طبيعة البرنامج وأسلوب الدراسة به ، حيث تمكن الدراسين من التواصل مع محاضريهم ومع زملائهم ، كما تحتوى على كافة الماد العلمية لتتيح إمكانية الرجوع إليها عبر الانترنت ، إلى غير ذلك من الإمكانات المطلوبة والمتاحة ، مثل وجود ركن للأفكار والمقترحات ووسائل تواصل مع إدارة البرنامج الرئاسى وركن للأخبار المهمة والفعاليات المختلفة .ويحصل الطالب على 4 دورات أساسية تشمل العلوم الاجتماعية والأدارة المحلية وفيها يدرس إدارة الموسسات والتغير المؤسسى ودورة فى العلوم لإدارية والقيادية حيث التسويق وريادة الأعمال والموارد البشرية والتخطيط الاستراتيجى وثالث الدورات فى العلوم السياسية وفيها يدرس الاقتصاد والعلوم السياسية والمراسم والبروتوكولات والإعلام والرأى العام وآخر الدورات العلوم الأمنية ، حيث العلوم الاستراتيجية والأمنية .وفيما يخص الجانب التطبيقى ، يتم عقد ورش العمل ، حيث يقوم الطلبة بمناقشة التحديات المختلفة وكيفية ايجاد حلول تنفيذية لها بناء على الأساسيات النظرية التى درسوها بالمحاضرات ، وبجانب المحاضرات النظرية وورش العمل العملية ، يقوم الطلاب بزيارة والمؤسسات الحيوية المختلفة للإطلاع على سير العمل وتكوين رؤية واقعية عن كواليس العمل الإدارى بالدولة ، من خلال التعرف على نظم العمل بها ، بالإضافة إلى إدراك حجم الجهد المبذول ومدى اهمية تلك الأماكن كنموذج دال على منظومة عمل وإدرة الدولة المصرية ككل .فكان من ضمن الأماكن والمؤسسات التى زارها طلاب البرنامج الرئاسى ، مجلس النواب ، مبنى ماسبيرو ، أكاديمية الشرطة ، مدرستى الصاعقة والمظلات ، إدارة المشاة والمدرعات وقيادة الدفاع الجوى ، وقيادة القوات البحرية .تتضمن الانشطة الاجتماعية والثقافية التى أقيمت على هامش الدراسة بالبرنامج الرئاسى ، وذلك بهدف زيادة الوعى الثقافى والمعرفى واستغلال التنوع الجغرافى لطلاب البرنامج فى إثراء التجربة اعتمادا على مقدار اختلاف خلفياتهم الدراسة والاجتماعية ، والتى تأتى فى إطار استكمال منظومة التدريب والتأهيل للطلاب ، بهدف تحقيق التواصل والتفاعل بين الطلاب وبعضهم البعض وبين محاضريهم وإدارييهم ، واستخراج طاقات الشباب بشكل إيجابى وزيادة ملكاتهم الإبداعية والابتكارية ودفعهم للمزيد من التواصل والتأقلم مع الآخر ، فكان من ضمن الأنشطة والفعاليات : اليوم الرياضى لتعزيز قيمة الرياضة كجزء من خطة تأهيل الشباب ففكرة التأهيل بالبرنامج لاتشمل التأهيل العقلى فقط ولكن تتضمن التأكيد على أهمية الرياضة.كما يتم عقد صالون ثقافى وبدأت فكرته خلال الدفعة الاولى من البرنامج ليستمر فى الدفعات المتتالية ، حيث يقوم طلاب البرماكج بهقد حلقات نقاشية حول القراءة والكتب الجديدة ، حيث يتم اختيار كتاب فى كل جلسة للمناقشة ، كما تضمن ى إدى جلساته نقاش رواية جديدة صدرت حديثا آنذاك لأحد طلاب البرنامج وقدم لها زملائها تقييم تفصيلى للكتاب بداية من تصميم الغلاف حتى الصياغة اللغوية وحبكة الرواية ، كما قام أحد الطلاب وهو مدرس نقد مسرحى بكلية الآداب بتقديم نقد فنى متكامل للرواية بما أثرى الصالون الثقافى وكانت من أكثر جلسات النقاش ايجابية وفالية بين الطلاب .كما ينظم الطلاب ورش موسيقى لاستغلال المواهب المتنوعة لطلاب البرنامج والتنسيق فيما بينها بهدف عرضها فيما بعد خلال الفعاليات الترفيهية افلتى ينظمها البرنامج على هامش الدراسة كالموسيقى والرسم والتمثيل والتصوير الفوتوغرافى ، وقد قام أحد الطلاب برسم بورتريه لزميله عبد الوهاب يسرى الذى توفى أثناء تحضيرات منتدى سباب العالم 2017 ، ضمن فعاليات صالون المواهب وقدمها لوالدته هدية تخليدا لذكراه .كما تتضمن الفعاليات عقد ورشة لتعليم الخط العربى إيمانا واعتزازا بأهمية التمسك باللغة العربية وتعلم فنونها المختلفة والخطوط العربية الأصيلة .كما قام شباب الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسى بتأسيس راديو PLP وهى الفكرة التى تطورت فيما بعد لتشكل راديو منتدى شباب العالم .كما تم خلق منصة تفاعلية على الأرض "THE COMMUNITY" بين شباب البرنامج الرئاسى ، تمكنهم من عرض إمكاناتهم ومواهبهم بشكل إبداعى حر ، من خلال اجتماعات شبابية تتم بشكل دورى ، حيث تعرض فيها منجزات الشباب ونتاج أعمالهم الجماعية والإبداعية المشتركة بشكل ابتكارى وسلس ، وفى إطار حيوى خفيف ، كما يتم تكريم المتميزين منهم ، حيث يقوم البرنامج بعمل فعالية داخلية بعقد يوم كامل يستعرض الطلاب ما يلى :مسرحية تمثيلية يستعرض بها لطلاب مواهبهم الكتابية والإخراجية والتمثيلية ويناقش بها فكرة تؤرق الشارع المصرى ، مناقشة ورش العمل لأهم الموضوعات التى تناولتها والمخرجات التى تم التوصل إليها ، كما تم تكريم الفرق المتميزة بورش العمل والتى استطاعت أن تقدم دراسة متكاملة للمشكلة محل الدراسة مع إيجاد حلول إبداعية قابلة للتنفيذ مع تحفيز كل من شارك بشكل عام .وقد ت تصميم وتطبيق تلك المنصة الحيوية بدءا من الدفعة الثالثة لشباب البرنامج الرئاسى ، وبالفعل حققت نتائج وردود أفعال إيجابية ملحوظة ، سواء فى تواصل شباب الدفعة غالثالثة مع بعضهم البعض ، أو فى تواصلهم مع الدفعات السابقة ، الدفعتيت الأولى ، والثانية .استلهمت إحدى طالبات الدفعة الاولى من البرنامج نجوى يس وهى دكتورة بكلية تربية جامعة جنوب الوادى تجربة محاكاة الدولة المصرية التى عايشتها خلال دراستها بالبرنامج ، فكرة عقد نموذج محاكاة لتدريب أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادى ، تلك الفتاة الصعيدية قررت توسعة دائرة تأثير البرنامج الرئاسى ضمن محيطها الجغرافى فى تجربة استلهمت فيها كل ما يمكن من أجل نقلها وإعادة تنفيذها بما يتناسب مع مجتمع جنوب الصعيد وإتاحة فرصة لهؤلاء ممن قد لا يستطيعون تحدة صعاب كثيرة أمامهم من أجل الحصول على فرصة تدريب كهذه بالعاصمة ، وقد نجحت فى تنفيذه بجامعة جنوب الوادى كأحد مخرجات البرنامج الرئاسى ةالذى اعتمد إلى الآن تخريج دفعتين منه حتى الآن بإجمالى أربعين من شباب أعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة ، وجار تخريج الدفعة الثالثة فى بداية يونيو 2019 ، بإجمالى عدد 30 ، وجاء الاهتمام بهذه الفئة تحديدا لأن شباب أعضاء هيئة التدريس بالجامعتن هم أساتذة جامعات الغد الذين يؤثرون فى فكر أجيال من الطلاب بمختلف الكليات وبالتالى ينقلون هذا الفكر للمجتمع الخارجى ، فكان بجانب الاهتمام بإعدادهم أكاديميا لابد أيضا من الاهتمام بإطلاعهم على كافة الجوانب الأخرى الإدارية والأمنية والعلوم الاستراتيجية لاعدادهم بالشكل الذى يضمن مساهماتهم الفعالة فى رفع الوعى والحس الوطنى لدى طلابهم .قدم البرنامج الرئاسى الدعم لخريجيه للحصول على المنح التعليمية والتدريبية سواء خارج مصر أو داخل مصر من خلال تقديم تسهيلات أو ترشيح من البرنامج أو دعم مالى ، حيث حصل عدد من الطلاب على منحة شركة هواوى الصينية ، وحصل عدد آخر على منحة الدراسة ببرنامج تأهيل الكوادر الوسطى ، كما حصل عدد على منحة زمالة كلية الدفاع الوطنى وحصل عدد آخر على منحة mba،وحصل البعض على دورة الشمول المالى ، كما حصل العض على منحة تدريب بمؤسسة 57357، وهناك من حصل على منحة تطوير قطاع البترول ، كما حصل عدد من الطلاب على منحة مواجهة الأزمات وضمان استمرارية الأعمال .كان لابد بعد تأهيل الشباب أن تأتى مرحلة تمكينهم لتستفيد الدولة من خبراتهم ومهاراتهم التى اكتسوها عبر شهور دراستهم بالبرنامج ، حيث أفرز البرنامج عدد كبير من النماذج الشبابية الناجحة والملهمة فى مختلف محافظات وقطاعت الدولة ، ومن جميع أنحاء الجمهورية وجميع المستويات الاجتماعية والدراسية والاشتراط الوحيد هو الكفاءة وامتلاك المهارات اللازمة لشغل الوظيفة ، والتى يمثل كل منها قصة نجاح وحلم يتحقق ودليل على ان الشباب المصرى هم حقا مصدر للطاقة الايجابية للمجتمع ومن أمثلة تلك النماذج فقد تم تعييم بعض من خريجى البرنامج فى مناصب قيادية فى مجلس الوزراء ، وتعيين البعض كنواب محافظين ومعاونى ووزاء ، وآخرون فى الوزارات المختلفة كالاستثمار وغيرها ـ وكان ذلك ناتج عن تميزهم وتجردهم زيلاحظ أن عدد ممن تولى مناصب حصل قبلها على منح لاستكمال التأهيل بعد انتهاء البرنامج الرئاسى ، وقد تم تقسيم المسارات المختلفة إلى : مسارات فى القطاع الحكومى دعم فى وظائفهم فى القطاع الخاص ، ودعم فى منح دراسية داخل وخارج مصر ، ودعم فى مجال ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير دعم مالى وفنى للمشروعات .ومن شباب البرنامج الرئاسى الذين تم تعيينهم نواب للمحافظين أحمد جمال محمد نائبا لمحافظ الاسكندرية ومحمد هانىء الدين نائبا لمحافظ بورسعيد ونهال بلبع نائبا لمحافظ البحيرة ، وأحمد عصام الدين أحمد نائبا لمحافظ الإسماعيلية وإيمان ريان نائبا لمحافظ القليوبية وحنان مجدى نائبا لمحافظ الوادى الجديد .كما تم تعيين سارة محمد مأمون معاون لوزيرة الهجرة وعبدالله حسن معاون وزير الاوقاف ، وأحمد السبكى مساعد وزير الصحة والسكان ومحمد القرش المتحدث الرسمى لوزارة الزراعة .اما معاونو المحافظين فقد تم تعييم محمد شعبان معاون محافظ الإسكندرية وآية جمال الدين على عبد العال معاون محافظ الإسكندرية وأسماء حسن مهدى محمد معاون محافظ الإسكندرية ، وأحمد صبرى الملاح معاون محافظ الإسكندرية ومحمد مسعد عوض معاون محافظ الاسكندرية وجبريل فتيح معاون محافظ جنوب سيناء وأحمد السيد عبد المجيد أحمد عاشور معاون محافظ البحيرة وأحمد شعبان معاون السكرتير العام بأسوان ومحمد على جبر معاون محافظ بنى سويف .كما تم تعيين عدد من شباب البرنامج فى المكتب الاستشارى لمحافظة الدقهلية وجلس الوزراء والبنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات ، عدد آخر بالعاصمة الغدارية الجديدة ، فضلا عن بسمة سراج التى عينت باحثة بالبنط الدولى بالقاهرة ، كما تم تعيين عدد فى المجلس الاعلى للجامعات .رصدت وزارة التخطيط أهم 7 مؤشرات عن تحسين وضع المرأة المصرية ، حيث بلغت نسبة مشاركة النساء فى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة 33% فى مرحلته الأولى ، وبلغت نسبة مشاركة النساء فى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة 45% فى مرحلته الثانية ، كما بلغت نسبة مشاركة النساء فى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة 57% فى المرحلة الثالثة .منذ بدء البرنامج ، ومع مختلف المواقف التى تعرض فيها شبابه وخريجيه للتعامل وتطبيق ما تعلموه خلال الفترة الدراسة أمام كافة الفئات والجهات الآخرى ، فقد لاقى البرنامج الرئاسى وشبابه تأييدا مع عدد كبير جدا من الأدباء والمثقفين والكتاب وأصحاب الفكر والرأى بالمجتمع ، وذلك فى كل مناسبة ومع كل مؤتتمر وحدث .كما وجد الشباب دفعة قوية للستمرار والعمل بجد وتطوير أنفسهم والتركيز على اهدافهم الطموحة من أجل الوطن ، وقد كتب عدد من الكتاب مقالات تثمن الجهود التى تبذل فى البرنامج الرئاسى .البداية .. نموذج محاكاة الدولة المصرية، فخلال مرحلة تدريب الدفعة الاولى من البرنامج الرئاسى تم عقد نموذج محاكاة الدولة المصرية والذى عبر طلاب البرنامج عن أفكارهم بحرية حال توليهم كافة المسئوليات بالحكومة أمام الوزراء الفعليين وبحضور الرئيس بعض جلسات المحاكاة .وبعد النجاح الذى استطاع الشباب تحقيقه فى النموذج الاول وتحت شعار «ابدع انطلق » أطلق الرئيس السيسى المؤتمر الوطنى الاول للشباب ، ليصبح ملتقى للحوار المباشر بين الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة والشباب المصرى الواعد الذى يطمح فى مستقبل أفضل لوطنه من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمى وحوار بناء لبحث مختلف القضايا والتحديات التى تواجه الوطن وطرح رؤى الشباب نحو مواجهتها ، والذى قام بتنظيمه بشكل كامل شباب البرنامج ، حيث لعب شباب لالبرنامج الرئاسى الدور الرئيسى والأبرز فى المؤتمر الوطنى للشباب المنعقد فى شرم الشيخ أكتوبر 2016 ، وذلك من خلال مشاركتهم فى جلسات المؤتمر كمتحدثين ليقوموا بعرض أوراق بحثية وطرح أفكارهم ورؤاهم ومشاركتهم منظمينم للمؤتمر .ولعب مؤتمر الشباب دورا مهما كوسيلة من وسائل الاتصال السياسى بين رئيس الجمهورية والشباب ومختلف الاحزاب السياسية وأصبح المؤتمر بمثابة متنفس سياسى للدولة المصرية وأصبح نافذة جديدة للتواصل بين أركان الدولة مما ساهم فى تنشيط الحراك المجتمعى والسياسى خاصة فى ظل تراجع الدور الحزبى فى مصر .وشارك فى المؤتمر 3000 شاب من ختلف محافظات الجمهورية ، كما شارك بالجلسات 487 متحدثا بينهم 330 شابا بإجمالى عدد جلسات 83 جلسة وورشة على مدار 120 ساعة عمل . ونجح شباب البرننامج الرئاسى فى تنظيم المؤتمر الوطنى الاول للشباب وما تبعه من مؤتمرات دورية للشباب وهى : المؤتمر الدورى الأول القاهرة ديسمبر 2016 ، ثم المؤتمر الدورى الثانى بأسوان يناير 2017 ، والثالث بالاسماعيلية إبريل 2017 ، والرابع بالإسكندرية يوليو 2017 والخامس بالقاهرة مايو 2018 .جاءت الفكرة من شباب البرنامج الرئاسى فى 25 إبريل2017 خلال المؤتمر الوطنى للشباب بمدينة الإسماعيلية ، حيث عرضوا فكرتهم عن إجراء حوار مع شباب العالم ، وعلى الفور استجاب الرئيس السيسى ليعلن فى 24 يوليو 2017 من داخل مكتبة الإسكندرية أثناء فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب بمدينة الاسكندرية عن انطلاق منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر 2017 ، موجها دعوته لجميع الشباب من مختلف دول العالن لبعبروا عن رؤاهم لمستقبل أوطانهم وللعالم أجمع من خلال المنتدى.شهدت مصر فى الفترة من 4:10 نوفمبر 2017 إقامة منتدى شباب العالم فى مدينة شرم الشيخ ، وشارك فى هذا المنتدى مجموعة كبيرة من الشباب حول العالم من جنسيات مختلفة ومجالات متنوعة .وقد جاءوا إلى أرض السلام ليتناقشوا فى القضايا التى تشغل العالم ويطرحون أفكارهم بكل حرية وشفافية ليكون منتدى شباب العالم ملتقى عالمى تتلاقى فيه الشعوب المحبة للسلام والداعمة للتنمية وتتكامل فيه الحضارات ويكون بمثابة منصة لاطلاق ابداعات الشباب.