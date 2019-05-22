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محافظات

مياه البحر الأحمر: الانتهاء من إحلال وتجديد الشبكات بالمحافظة

الأربعاء 22/مايو/2019 - 03:19 م
إحلال وتجديد شبكات
إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب
إبراهيم جادالله
قال المهندس يحيى صديق رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر، إنه جرى الانتهاء من تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد لشبكات المياه  بكل من مناطق بلوكات الأمل والصيادين بالمحافظة.

وأشار إلى أن الشركة تنفذ عددا من عمليات الإحــلال والتجـــديد لبعض شبكــات المياه بعدة مناطق، حيث يتم استبدال الخطوط القديمة بخطوط  "upvc" جديدة، ومطابقة للمواصفات القياسية لتحسين كميات المياه ولضمان جودة مياه الشرب التي يتم ضخها للمواطنين.

وأوضح رئيس الشركة، أن التكلفة الإجمالية لعمليات الإحلال والتجديد لشبكة مياه منطقة الأمل، بلغت 4 ملايين جنيه، وذلك لتحسين كميات ضخ المياه بالمنطقة، كما تم الانتهاء من تنفيذ شبكة مياه منطقة الصيادين بتكلفة 700 ألف جنيه.

وناشدت الشركة أهالي المنطقة بضرورة ربط خطوط المياه الخاصة بهم على شبكة المياه الجديدة التي تم تنفيذها. 

وأشار رئيس الشركة، إلى أن عمليات الإحلال والتجديد تستهدف تأهيل الشبكات لاستيعاب ضخ المياه على مدار الــ 24 ساعة، حيث من المقرر القضاء على نظام المناوبات بكافة المناطق.

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