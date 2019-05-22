رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاق الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان

شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع اتفاق تعاون إطاري بشأن الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان عبر جزيرة كريت، لتبادل الطاقة الكهربائية على الجهد العالي ذي التيار المستمر 2000 ميجاوات ، 500± كيلو فولت، وذلك بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ووقعت عنها المهندسة صباح مشالي، رئيس مجلس إدارة الشركة، وشركة Euro Africa Interconnector القبرصية، ووقع عنهاNasos Ktorides، المدير التنفيذي للشركة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس أسامة عسران، نائب الوزير، وسفير قبرص بالقاهرة.



ويأتي الاتفاق الاطارى تأكيدًا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتفعيلًا لسياسة الحكومة التى تهدف لترسيخ دور مصر كمركز إقليمى للطاقة فى منطقة شرق المتوسط، فى ضوء ما تملكه من إمكانيات فى هذا الصدد، وتعزيز أواصر الصداقة بين مصر وقبرص، وفى إطار الاهتمام الذي يُوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائى.



وفي مؤتمر صحفي عقب توقيع الاتفاق الاطارى، أوضح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم إعداد هذا الاتفاق بمعرفة المختصين بالشركة القابضة لكهرباء مصر وبموافقة الجانب القبرصي، لتحديد مسئوليات كل من الجانبين حيال المشروع وتنفيذ المشروع بمعرفة شركة Euro-Africa interconnector القبرصية، مُضيفًا أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة القبرصية؛ لإجراء دراسة جدوى فنية واقتصادية لمشروع إنشاء خط ربط كهربائي بحري بين مصر، وقبرص، واليونان.



وأشار وزير الكهرباء إلى أن هناك دراسات متعمقة في هذا الصدد لتبادل قدرات 2000 ميجاوات، لافتًا إلى أن هذه الدراسات ستستغرق فترة من الوقت قد تصل إلي عام، بحيث تتوافق مع الخطة الاستراتيجية للوزارة للربط الكهربائي بين دول الجوار، حيث تم الاتفاق علي الربط مع الأردن وليبيا والسودان، كما أن لمصر دورًا بارزًا في منظومة الربط العالمي (جيتكو).



وأكد الوزير أن منظومة الطاقة بمصر أصبحت قوية جدًا بقدرات فائقة وشبكات تم تطويرها علي أعلي مستوي، بالإضافة إلى تنوع مصادر الطاقة المتجددة.



وأوضح Nasos Ktorides، المدير التنفيذي لشركة Euro Africa Interconnector القبرصية، أن الشركة قدمت دراسة جدوى فنية واقتصادية لتنفيذ المرحلة الأولى - سعة 1000 ميجاوات - من مشروع خط الربط الكهربائي المصري / القبرصي / اليوناني مرورًا بجزيرة كريت لتبادل الطاقة الكهربائية على الجهد العالي ذي التيار المستمر، مُشيرًا إلي أنه سيتم تعيين مكتب استشاري متخصص لمساندة الشركة المصرية لنقل الكهرباء في إعداد الاتفاقات المالية والتجارية والفنية للمشروع.



ومن جانبها، أكدت المهندسة صباح مشالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن تنفيذ مشروع الربط يعزز الشراكة بين الدولتين فضلًا عن تحقيق مزايا لهما أخذًا فى الإعتبار التطورات الأخيرة فى قطاع الطاقة وزيادة القدرات المتاحة وكذلك التوقعات بزيادة الطلب على إنتاج الطاقة الكهربائية وفقًا للتنمية الحالية فى قطاع الطاقة، بالإضافة إلى توقع الحاجة المستقبلية إلى مشروع للربط الكهربائي بين مصر وقبرص ومنها إلى اليونان ثم إلى باقى أوروبا وبهذا ستكون مصر ناقلا مهما للطاقة بالنسبة للقارة الأوروبية



