بيطرى الدقهلية يحذر المربين من موجة الحر

حذر الدكتور عبد المنعم المنجى وكيل وزارة الطب البيطرى بالدقهلية المربين من موجة الحر القادمه كما شدد بضرورة إتباع اجراءات حازمة للحد من وجود أى مضاعفات فى الثروة الحيوانية.



فيما يخص الدواجن يجب رفع الأعلاف طوال فترات النهار و رش حوائط وأسطح عنابر الدواجن و وضع مضادات الإجهاد الحرارى وفيتامين ج فى مياه الشرب و اضافة الأملاح المعدنية لتعويض الفاقد من الصوديوم والكلوريد والبيكربونات ومراعاة كثافة الطيور بالعنبر وزيادة عدد السقايات ومتابعة قراءة الترمومترات وضخ مياه باردة فى خطوط الشرب .



فيما يخص الحيوانات الكبيرة رفع الأعلاف تماما فى وقت الظهيرة لتقليل الاحتباس الحرارى ورش حوائط الزرائب وأماكن وجود الحيوانات ووضع الثلج فى احواض الماشية وتقليل الكثافة العددية للحيوانات والتخلص الدائم من الروث لمنع حدوث التحلل البيولوجي الذي ينتج عنه حرارة وتقليل الرطوبة النسبية من خلال وضع كريستالات الفورمالدهيد علي الأرضيات وإضافة الفيتامينات والأملاح المعدنية واستخدام المراوح والشفاطات.



كما أعلن وكيل الوزارة عن حالة الطوارئ لإسعاف أى حالات تتاثر بهذه الموجة من الحر علي رقم ٠٥٠٢٢٠٢٦٢٨