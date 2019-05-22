التقرير النصفي لـ قومي المرأة عن برامج رمضان: ألفاظ سوقية وإيحاءات جنسية في البرنسيسة بيسة ..وانتقادات لـ كلبش

أصدر المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، ومن خلال لجنة الإعلام برئاسة الدكتورة سوزان القليني، تقريرا يتضمن مؤشرات حول صورة المرأة في الإنتاج الإعلامي لرمضان 2019.



ومن بين المسلسلات التي تضمنها التقرير:



مسلسل لآخر نفس : جاء عدد المخالفات التي تم رصدها مخالفة للكود الإعلامي 24 مخالفة وعلى الرغم من ذلك فقد قدم المسلسل صورة إيجابية عن الأم التي تبحث عن اولادها وتسعى لمعرفة المعلومات عن زوجها المتوفى وأسباب خطف أبنائها على الرغم من ظهور بعض الأدوار الثانوية التي ظهرت فيها المرأة تحرض على القتل والفتنة .



مسلسل البرنسيسة بيسة : جاء عدد المخالفات التي تم رصدها مخالفة للكود الإعلامي 45 مخالفة ، وتمثلت معظمها في الكلمات السوقية والإيحاءات الجنسية المستخدمة والعنف الموجه من المرأة إلى المرأة وقضايا التمييز والظلم في عدم إعطاء الحقوق لأصحابها وحمل المسلسل العديد من المخالفات اللفظية مثل "انت عاوز تحط ايدك في عبي ياراجل ياناقص" .



مسلسل علامة استفهام : جاء عدد المخالفات التي تم رصدها مخالفة للكود الإعلامي 11 مخالفة ، من خلال ظهور الخيانة الزوجية و التدخين في العديد من المشاهد والتمييز ضد المرأة وعدم احترام القيم الأسرية .



مسلسل كلبش :جاء عدد المخالفات التي تم رصدها مخالفة للكود الإعلامي ( 6 مخالفات)، من خلال مساعدة المرأة لزوجها فى أعمال الشر و الفساد، ونقل معلومات الشركة التي تعمل بها مما يمثل الدور السلبي للمرأة في عملها.