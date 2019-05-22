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حوادث

جمارك مطار الغردقة تحبط محاولة تهريب كمية من الأدوية

الأربعاء 22/مايو/2019 - 03:16 م
صدى البلد
إبراهيم جادالله
تمكنت جمارك مطار الغردقة الدولي رئاسة سعيد كامل مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية، والتخلص من القيود الاستيرادية.  

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على طائرة الخطوط الجوية التركية، تم الاشتباه في راكب مصري قادم من تركيا، و بتمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، تبين وجود 240 شريط بها نحو 3000 قرص أدوية بشرية تستخدم لعلاج السرطان، مخبأة داخل جيب سري أسفل قاع الحقائب تعلوه طبقة من الفايبر.

وتم جرد المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية طبقا لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

 وتحرر محضر ضبط جمركي رقم 11 لسنة 2019، وتحريز المضبوطات تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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