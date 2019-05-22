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منوعات

اكتشاف محيط غير متجمد على كوكب بلوتو

الأربعاء 22/مايو/2019 - 03:13 م
صدى البلد
القسم الميدانى
وضع فريق من علماء الكواكب في الولايات المتحدة واليابان، فرضية وجود محيط مائي تحت سطح كوكب بلوتو، محمي من التجمد بطبقة عازلة.

وحلل العلماء بحسب موقع Phys.org سبب الاحتفاظ بالحرارة في مياه البحر، مع بقاء طبقة الغطاء متجمدة وغير متجانسة.

ووفقا لنتائج نماذج الكمبيوتر يجب أن تكون هناك طبقة من هيدرات الغاز تفصل سطح الماء عن الغطاء المتجمد المتكون من بلورات متكونة من الغاز والماء تحت الطبقة المتجمدة. هذه البلورات لزجة وضعيفة التوصيل الحراري لذلك لها خاصية العزل الحراري.

وربما كان المحيط ليتجمد خلال ملايين السنين من دون هذه الطبقة العازلة. ويحتمل جدا أن يكون الغاز الموجود غاز الميثان المنبعث من باطن الكوكب. مثل هذه الطبقة العازلة تضمن وجود مياه سائلة على كواكب خارج المنظومة الشمسية.

وكانت وكالة الفضاء الأمريكية قد نشرت عام 2015 صورا لكوكب بلوتو وقمره الجليدي المتكون من غاز النتروجين المتجمد وغاز الميثان وأول أكسيد الكربون، التقطها مسبار New Horizons . وبعد أن درسها العلماء افترضوا وجود محيط مائي تحتها.


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