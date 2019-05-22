الجودو فى الصين اليوم.. ورئيس الاتحاد يشكر الوزير وحطب

غادر القاهرة اليوم الأربعاء بعثة منتخبنا الوطنى للجودو للرجال إلى العاصمة الصينية بكين للمشاركة فى بطولة الجراند بيري وإقامة معسكر إعداد خلال الفترة من 22 مايو الجارى وحتى الأول من يونيو المقبل، وتعد البطولة أحد المحطات المهمة لتجميع اللاعبين للنقاط للتأهل إلى دورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو صيف العام المقبل.





يترأس البعثة التى تضم 10 أفراد: هاشم محمد هاشم عضو مجلس الإدارة، ومعه السيد ابو الميدان مديرا فنيا، وثمانية لاعبين هم، محمد عبد الموجود، وعلى حازم، وأحمد على، ومحمد عبد العال، ومحمد محى، وأحمد وحيد، وعبد الرحمن على، وحاتم عبد الآخر.





وقال المهندس مطيع فخر الدين رئيس مجلس إدارة الإتحاد، إن البطولة تعد خطوة مهمة لتجميع اللاعبين مزيدا من النقاط من أجل التأهل إلى الأوليمبياد، والتى يتأهل لها أفضل 18 لاعبا من حيث عدد النقاط فى كل ميزان على مستوى العالم، مشيرا إلى أن هناك ستة لاعبين مصريين ينافسون أبطال العالم على التأهل ، وهم رمضان درويش، ومحمد عبد الموجود، وحاتم عبد الاخر، واحمد على ، وعبد الرحمن محمد، وأحمد عبد الرحمن.





أضاف مطيع انه يتوجه بالشكر إلى معالى الوزير الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، وجميع أجهزة الوزارة المعاونة لسيادته،