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فن

أعطى للعمل ثقلا كبيرا.. تحليل نقدي عن المصري مينا مسعود في فيلم علاء الدين

الأربعاء 22/مايو/2019 - 09:06 م
صدى البلد
شروق إبراهيم
وسط ترقب شديد، رصدت الاقلام النقدية فيلم علاء الدين الجديد الذي يعد أول فيلم واقعي للفيلم الشهير الذي سبق وقدمته ديزني على طريقة أفلام الرسوم المتحركة قبل 20 عامًا.

وقالت صحيفة Metro البريطانية في عنوان لها: "فيلم علاء الدين أفضل مما كنت تخشى، أسوأ مما كنت تتمنى"، لان مجرد مقارنته بالفيلم الكرتوني الذي صدر عام 1992 يعرضه لظلم كبير".

وقالت الصحيفة البريطانية ان النسخة الواقعية للفيلم حملت طابعا كوميديا كبيرا على عكس النسخة الكرتونية التي سيطرت عليها الكلاسيكية بشكل كبير، وحصل مخرج الفيلم جاي ريتشي على اشادة كبيرة بسبب الصورة التي خرج بها فيلم علاء الدين.

ولفتت الصحيفة البريطانية الى ان مشاهد الاكشن التي يقدمها النجم العالمي المصري مينا مسعود خلال تجسيده دور علاء الدين أعطت للعمل ثقلا كبيرا، مشيرة الى ان اداء مينا مسعود التمثيلي لم يكن متطورا بل كان ساحرا وخطف الانظار خلال احداث الفيلم.

اما النجم العالمي ويل سميث الذي يجسد دور الجني الازرق، قالت عنه Metro ليس من العدل مقارنته بالنجم الكوميدي الراحل روبن ويليامز الذي قدم نفس الشخصية بالنسخة الكرتونية ، لان ويل سميث خلال الفيلم شخص مضحك لديه كاريزما وواثق بنفسه كثيرًا.

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